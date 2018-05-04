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В уряді збільшили витрати на утримання топ-чиновників, - "Наші гроші"

Так, уряд збільшив максимально допустиму ціну, яку дозволено заплатити за один автомобіль чи одиницю офісного устаткування з 500 тисяч гривень до 1,2 млн грн
На засіданні Кабінету міністрів 4 квітня прийняли зміни до урядових документів, якими в рази збільшується гранична сума на купівлю автомобілів та меблів, а також витрати на обслуговування чиновників.
В уряді збільшили витрати на утримання топ-чиновників, - "Наші гроші" Фото: vesti-ukr.com

"Також уряд збільшує з 20,30 тис грн до 23 тис грн граничні суми на купівлю комп’ютерів та вводиться дозвіл на купівлю ноутбуків, ціна на які не повинна перевищувати 27 тис грн", - повідомляють "Наші гроші", посилаючись на текст постанови.

Крім цього, Кабмін зняв обмеження на купівлю нових автомобілів та форменого одягу, а також суттєво збільшив витрати на утримання керівників бюджетних організацій.

Так, наприклад, на чиновників Адміністрації президента витрати зростуть у понад 3 рази - до 900 тис грн.

Нагадаємо, що нещодавно українські високопосадовці оприлюднили свої доходи.

Так, мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів у 2017 році.

Президент Петро Порошенко також відзвітував про доходи, витрати і благодійність за 2017 рік.

Доходи прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2017 рік зросли на 1,3 млн грн і склали 17,1 млн грн.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов задекларував понад 2,6 млн грн доходу, отриманого упродовж 2017 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував за 2017 рік 289 тис. грн заробітної плати та подарунки на суму 444 тис. грн. Також він став власником квартири площею понад 90 кв. м у Львові.

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05 04 2018 15:19
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