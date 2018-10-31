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В урядовому кварталі поліція затримала понад 50 молодиків з кийками, балаклавами і газовими балончиками

В одного з чоловіків правоохоронці вилучили зброю
Під час охорони громадського порядку в урядовому кварталі Києва, де відбуваються масові заходи, правоохоронці затримали 52 людей.
В урядовому кварталі поліція затримала понад 50 молодиків з кийками, балаклавами і газовими балончиками Фото: npu.gov.ua

Як повідомили в поліції, вони помітили підозрілих осіб біля мікроавтобусів у дворах будинку на вулиці Шовковичній.

"Поліцейські провели в них поверхневий огляд та виявили заборонені предмети: кийки, балаклави, газові балончики тощо. На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції для документування події та вилучення заборонених речей", – розповіли правоохоронці.

Загалом до Печерського управління столичної поліції доставили 52 людей. Правоохоронці встановили їх анкетні дані та відібрали пояснення.

"Враховуючи те, що серед доставлених є неповнолітні особи, працівники поліції чекають приїзду їх батьків до будівлі територіального управління поліції. Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років", – зазначили в поліції.


Фото: npu.gov.ua


Фото: npu.gov.ua


Фото: npu.gov.ua


Фото: npu.gov.ua


Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, у зв'язку з візитом до України канцлера Німеччини Ангели Меркель 1 листопада в Києві збираються обмежити рух транспорту кількома вулицями.

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31 10 2018 20:45
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