В урядовому кварталі поліція затримала понад 50 молодиків з кийками, балаклавами і газовими балончиками
Як повідомили в поліції, вони помітили підозрілих осіб біля мікроавтобусів у дворах будинку на вулиці Шовковичній.
"Поліцейські провели в них поверхневий огляд та виявили заборонені предмети: кийки, балаклави, газові балончики тощо. На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції для документування події та вилучення заборонених речей", – розповіли правоохоронці.
Загалом до Печерського управління столичної поліції доставили 52 людей. Правоохоронці встановили їх анкетні дані та відібрали пояснення.
"Враховуючи те, що серед доставлених є неповнолітні особи, працівники поліції чекають приїзду їх батьків до будівлі територіального управління поліції. Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років", – зазначили в поліції.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Нагадаємо, у зв'язку з візитом до України канцлера Німеччини Ангели Меркель 1 листопада в Києві збираються обмежити рух транспорту кількома вулицями.
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