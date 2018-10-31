В урядовому кварталі поліція затримала понад 50 молодиків з кийками, балаклавами і газовими балончиками

Як повідомили в поліції, вони помітили підозрілих осіб біля мікроавтобусів у дворах будинку на вулиці Шовковичній.

"Поліцейські провели в них поверхневий огляд та виявили заборонені предмети: кийки, балаклави, газові балончики тощо. На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції для документування події та вилучення заборонених речей", – розповіли правоохоронці.

Загалом до Печерського управління столичної поліції доставили 52 людей. Правоохоронці встановили їх анкетні дані та відібрали пояснення.

"Враховуючи те, що серед доставлених є неповнолітні особи, працівники поліції чекають приїзду їх батьків до будівлі територіального управління поліції. Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років", – зазначили в поліції.



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua