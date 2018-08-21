В ущелині на півдні Італії через зливу загинули 11 туристів, 5 зникли без вісти

Незважаючи на попередження про погані погодні умови в ущелині перебували групи туристів, які займалися рафтингом

Кількість загиблих в Італії внаслідок паводку в гірській області регіону Калабрія зросла до 11, ще п'ятеро осіб вважаються зниклими безвісти.

Трагедія сталася на території національного парку Полліно, де розташований відомий серед туристів "Міст диявола", повідомляє La Stampa.

Через сильну зливу підвищився рівень води у гирлі річки в ущелині Раганелло. Незважаючи на попередження про погані погодні умови в ущелині перебували групи туристів, які займалися рафтингом.

Сильні хвилі і потоки бруду викидали туристів на скелясті береги річки, десять людей загинули під час зливи, серед них п’ятеро жінок і стільки ж чоловіків. Ще один чоловік помер від отриманих травм вночі у лікарні.

Близько 20 людей вже врятовано, включно з 9-річною дівчинкою, яку госпіталізували з переохолодженням, але лікарі сказали, що її життю нічого не загрожує. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що на індонезійському острові Ломбок з гори Рінджані вдалося евакуювати 540 альпіністів, які опинилися заблокованими після сильного землетрусу.