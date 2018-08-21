Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В ущелині на півдні Італії через зливу загинули 11 туристів, 5 зникли без вісти

Незважаючи на попередження про погані погодні умови в ущелині перебували групи туристів, які займалися рафтингом
Кількість загиблих в Італії внаслідок паводку в гірській області регіону Калабрія зросла до 11, ще п'ятеро осіб вважаються зниклими безвісти.
В ущелині на півдні Італії через зливу загинули 11 туристів, 5 зникли без вісти Фото: lastampa.it

Трагедія сталася на території національного парку Полліно, де розташований відомий серед туристів "Міст диявола", повідомляє La Stampa.

Через сильну зливу підвищився рівень води у гирлі річки в ущелині Раганелло. Незважаючи на попередження про погані погодні умови в ущелині перебували групи туристів, які займалися рафтингом.

Сильні хвилі і потоки бруду викидали туристів на скелясті береги річки, десять людей загинули під час зливи, серед них п’ятеро жінок і стільки ж чоловіків. Ще один чоловік помер від отриманих травм вночі у лікарні.

Близько 20 людей вже врятовано, включно з 9-річною дівчинкою, яку госпіталізували з переохолодженням, але лікарі сказали, що її життю нічого не загрожує. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що на індонезійському острові Ломбок з гори Рінджані вдалося евакуювати 540 альпіністів, які опинилися заблокованими після сильного землетрусу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 08 2018 11:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.