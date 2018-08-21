В ущелині на півдні Італії через зливу загинули 11 туристів, 5 зникли без вісти
Трагедія сталася на території національного парку Полліно, де розташований відомий серед туристів "Міст диявола", повідомляє La Stampa.
Через сильну зливу підвищився рівень води у гирлі річки в ущелині Раганелло. Незважаючи на попередження про погані погодні умови в ущелині перебували групи туристів, які займалися рафтингом.
Сильні хвилі і потоки бруду викидали туристів на скелясті береги річки, десять людей загинули під час зливи, серед них п’ятеро жінок і стільки ж чоловіків. Ще один чоловік помер від отриманих травм вночі у лікарні.
Близько 20 людей вже врятовано, включно з 9-річною дівчинкою, яку госпіталізували з переохолодженням, але лікарі сказали, що її життю нічого не загрожує. Рятувальна операція триває.
Нагадаємо, що на індонезійському острові Ломбок з гори Рінджані вдалося евакуювати 540 альпіністів, які опинилися заблокованими після сильного землетрусу.
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