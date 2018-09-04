Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В ув'язненого в Росії Гриба погіршилося здоров’я, він не отримує ліків, - батько

У нього була рвота та сильний біль у животі
Українець Павло Гриб, якого незаконно тримають на території Російської Федерації, не отримує ліків – у нього погіршилося здоров’я.
В ув Фото: facebook.com

"Павло почувається дуже зле, була рвота та сильний біль в животі. Адміністрація СІЗО на скарги Павла про погіршення здоров'я не реагує, медична допомога не надається. Відкриття внутрішньої кровотечі може відбутись у будь-який момент. Життя Павла в небезпеці!", –  написав його батько Ігор Гриб на своїй сторінці у Facebook.

Також батько Гриба повідомив, що російський адвокат Павла Гриба Марина Дубровіна зараз перебуває в СІЗО-5 у місті Краснодар на слідчих діях.

Нагадаємо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали у приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тому, що він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 04 2018 15:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.