В ув'язненого в Росії Гриба погіршилося здоров’я, він не отримує ліків, - батько

У нього була рвота та сильний біль у животі

Українець Павло Гриб, якого незаконно тримають на території Російської Федерації, не отримує ліків – у нього погіршилося здоров’я.

"Павло почувається дуже зле, була рвота та сильний біль в животі. Адміністрація СІЗО на скарги Павла про погіршення здоров'я не реагує, медична допомога не надається. Відкриття внутрішньої кровотечі може відбутись у будь-який момент. Життя Павла в небезпеці!", – написав його батько Ігор Гриб на своїй сторінці у Facebook.

Також батько Гриба повідомив, що російський адвокат Павла Гриба Марина Дубровіна зараз перебуває в СІЗО-5 у місті Краснодар на слідчих діях.

Нагадаємо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали у приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тому, що він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.