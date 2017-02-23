В Узбекистані на хімічному заводі стався вибух, є жертви Причини і обставини події з'ясовуються

На підприємстві з виробництва азотних добрив в Узбекистані "Ферганаазот" в місті Фергана на сході країни стався вибух, є жертви.

Фото:ukrinform.ua

"23 лютого у Фергані на АТ "Ферганаазот" о 16:30 при проведенні ремонтно-монтажних робіт в аміачному цеху стався вибух. Є жертви", - повідомляє прес-центр МНС республіки. У той же час про кількість постраждалих не повідомляється. Уряд створив комісію, яка буде з'ясовувати причини і обставин події, а також надасть всю необхідну допомогу сім'ям постраждалих. Раніше в Узбекистані розбився військовий вертоліт, загинули дев'ятеро осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію