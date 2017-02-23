CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа підприємстві з виробництва азотних добрив в Узбекистані "Ферганаазот" в місті Фергана на сході країни стався вибух, є жертви.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Узбекистані на хімічному заводі стався вибух, є жертви
Причини і обставини події з'ясовуються
Фото:ukrinform.ua
"23 лютого у Фергані на АТ "Ферганаазот" о 16:30 при проведенні ремонтно-монтажних робіт в аміачному цеху стався вибух. Є жертви", - повідомляє прес-центр МНС республіки.
У той же час про кількість постраждалих не повідомляється.
Уряд створив комісію, яка буде з'ясовувати причини і обставин події, а також надасть всю необхідну допомогу сім'ям постраждалих.
Раніше в Узбекистані розбився військовий вертоліт, загинули дев'ятеро осіб.
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23 02 2017 21:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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