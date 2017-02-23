Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Узбекистані на хімічному заводі стався вибух, є жертви

Причини і обставини події з'ясовуються
На підприємстві з виробництва азотних добрив в Узбекистані "Ферганаазот" в місті Фергана на сході країни стався вибух, є жертви.
В Узбекистані на хімічному заводі стався вибух, є жертви Фото:ukrinform.ua

"23 лютого у Фергані на АТ "Ферганаазот" о 16:30 при проведенні ремонтно-монтажних робіт в аміачному цеху стався вибух. Є жертви", - повідомляє прес-центр МНС республіки.

У той же час про кількість постраждалих не повідомляється.

Уряд створив комісію, яка буде з'ясовувати причини і обставин події, а також надасть всю необхідну допомогу сім'ям постраждалих.

Раніше в Узбекистані розбився військовий вертоліт, загинули дев'ятеро осіб.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2017 21:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.