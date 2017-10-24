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В Ужгороді 11 дітей госпіталізували через отруєння газом в школі

За попередніми даними, хтось використовував газовий балончик
В Ужгороді 11 дітей госпіталізували внаслідок отруєння газом у школі № 9.
В Ужгороді 11 дітей госпіталізували через отруєння газом в школі Фото: zakarpattya.net.ua

Повідомляється, що сьогодні близько 11:00 ранку у школі відчули запах газу на першому поверсі, він швидко розповсюджувався на верхні поверхи. Учнів і працівників школи евакуювали. Про ситуацію повідомили відповідні служби – поліцію, рятувальників, медиків, газову службу.

"Дітей, які скаржилися на погіршення самопочуття, швидка допомога відвезла до міської дитячої лікарні. Наразі у лікарні 11 дітей, які скаржаться на першіння у горлі, головокружіння, нудоту, потемніння в очах. У трьох школярів симптоми виражені сильніше, ніж у інших, вони знаходяться у палаті інтенсивної терапії, інші – у звичайних палатах", - повідомляє прес-служба міської ради Ужгорода.

З посиланням на дані медиків відзначають, що життю дітей нічого не загрожує.

Згідно інформації поліції, хтось розпилив у школі газ невідомого походження.

"Сьогодні, 24 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про виявлення загазованості невідомого походження в приміщенні ужгородської ЗОШ №9. На місце події оперативно виїхали працівники міського відділу поліції, рятувальники та медики. Поліцейські встановили, що на момент інциденту нікого стороннього на території школи не було. Також поліція виключає витік природного газу", - йдеться у повідомленні прес-служби обласної Нацполіції.

Зазначається, що правоохронці з'ясовують всі обставини справи.

 

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24 10 2017 16:39
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