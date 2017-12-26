В Ужгороді автомобіль "влетів" у торгові ряди з продавцями Постраждали двоє осіб

26 грудня в Ужгороді біля ринку "Білочка" автомобіль "влетів" у торгові ряди з продавцями.

Фото: pmg.ua

Двох постраждалих забрала швидка, обставини пригоди з’ясовуватимуть слідчі, - зазначили у поліції, інформує місцеве видання PMG. Фото:PMG Нагадаємо, що в Одесі водій Peugeot намагався на автомобілі заїхати в супермаркет, розбив вітрину магазину і зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

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