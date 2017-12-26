CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ26 грудня в Ужгороді біля ринку "Білочка" автомобіль "влетів" у торгові ряди з продавцями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ужгороді автомобіль "влетів" у торгові ряди з продавцями
Постраждали двоє осіб
Фото: pmg.ua
Двох постраждалих забрала швидка, обставини пригоди з’ясовуватимуть слідчі, - зазначили у поліції, інформує місцеве видання PMG.
Фото:PMG
Нагадаємо, що в Одесі водій Peugeot намагався на автомобілі заїхати в супермаркет, розбив вітрину магазину і зіткнувся з автомобілем ВАЗ.
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26 12 2017 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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