В Ужгороді нацгвардійці влаштували флешмоб на підтримку полонених моряків
“В Ужгороді на Різдво, у понеділок 7 січня, нацгвардійці роздавали паперові кораблики з іменами полонених українських моряків. Армійці виготовили їх власноруч: з одного боку паперового кораблика намалювали синьо-жовтний прапор, з іншого - імена полонених моряків, загалом роздали понад 80 корабликів", - повідомляє кореспондент "Укрінформу" Аліна Новікова.
Фото: Укрінформ
За її словами, акція відбувалася водночас в чотирьох західних містах країни - Ужгороді, Львові, Рівному та Тернополі.
Мета акції - підтримати ув'язнених в РФ українських моряків та їхні сім'ї.
Фото: Укрінформ
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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