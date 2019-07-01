В Ужгороді нацгвардійці влаштували флешмоб на підтримку полонених моряків

В Ужгороді у понеділок, 7 січня, нацгвардійці роздавали паперові кораблики з іменами полонених українських моряків. Акція відбувалася водночас в чотирьох західних містах країни.

“В Ужгороді на Різдво, у понеділок 7 січня, нацгвардійці роздавали паперові кораблики з іменами полонених українських моряків. Армійці виготовили їх власноруч: з одного боку паперового кораблика намалювали синьо-жовтний прапор, з іншого - імена полонених моряків, загалом роздали понад 80 корабликів", - повідомляє кореспондент "Укрінформу" Аліна Новікова.



Фото: Укрінформ

За її словами, акція відбувалася водночас в чотирьох західних містах країни - Ужгороді, Львові, Рівному та Тернополі.

Мета акції - підтримати ув'язнених в РФ українських моряків та їхні сім'ї.



Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.