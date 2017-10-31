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В Ужгороді невідомі прикріпили гранату до автомобіля прокурора

Виявлений підозрілий предмет наразі направлено на експертизу
У вівторок, 31 жовтня, до поліції надійшла інформація, що в Ужгороді на вул. 8 Березня до одного із автомобілів прикріплено підозрілий предмет.
В Ужгороді невідомі прикріпили гранату до автомобіля прокурора Фото: mukachevo.net

У відділі комунікації поліції Закарпатської області заявили, що, предмет, схожий на гранату, було прикріплено скотчем до днища транспортного засобу, інформує УНН.

Виявлений підозрілий предмет наразі направлено на експертизу, яка має встановити вид гранати і чи була вона бойовою.

"За фактом виявлення підозрілого предмету відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, тобто замах на умисне пошкодження майна шляхом вибуху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років", – розповіла речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

Окрім того, видання інформує, що автомобіль належить керівнику Ужгородської місцевої прокуратури.

Нагадаємо, що в понеділок, 16 жовтня, в Ужгороді Закарпатської області у робочому кабінеті було застрелено генерального директора взуттєвої фабрики Апаран.

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31 10 2017 09:35
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