В Ужгороді продовжили карантин у школах

У місті загострилась епідемічна ситуація із захворюваністю на ГРВІ та грип

В Ужгороді на тиждень продовжили карантин у навчальних закладах.

"Продовжити ще на тиждень – з 26 лютого по 5 березня – карантин у навчальних закладах Ужгорода – таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді", - йдеться в повідомленні прес-служби міськради.

Повідомляється, що в місті загострилась епідемічна ситуація із захворюваністю на ГРВІ та грип.

"Порівняно з минулим тижнем зафіксовано зростання на 15,8% рівня захворюваності на ГРВІ та грип, серед захворілих – 61,4% діти до 17 років, з них – 40,6% діти шкільного віку, на 52% зріс показник госпіталізації. Разом з тим, показник захворюваності в Ужгороді нижче на 7,7% епідемічного порогу", - наголошується в повідомленні.

Також медики відзначають інтенсивне зростання захворюваності серед дорослих – на 38,5%.

Водночас депутати не підтримали пропозицію ввести карантин у дошкільних навчальних закладах.

Нагадаємо, що кількість хворих на грип та ГРВІ в Україні на понад 30% перевищила епідеміологічний поріг.