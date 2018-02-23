Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Ужгороді продовжили карантин у школах

У місті загострилась епідемічна ситуація із захворюваністю на ГРВІ та грип
В Ужгороді на тиждень продовжили карантин у навчальних закладах.
В Ужгороді продовжили карантин у школах Фото: ukranews.com

"Продовжити ще на тиждень – з 26 лютого по 5 березня – карантин у навчальних закладах Ужгорода – таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді", - йдеться в повідомленні прес-служби міськради.

Повідомляється, що в місті загострилась епідемічна ситуація із захворюваністю на ГРВІ та грип.

"Порівняно з минулим тижнем зафіксовано зростання на 15,8% рівня захворюваності на ГРВІ та грип, серед захворілих – 61,4% діти до 17 років, з них – 40,6% діти шкільного віку, на 52% зріс показник госпіталізації. Разом з тим, показник захворюваності в Ужгороді нижче на 7,7% епідемічного порогу", - наголошується в повідомленні.

Також медики відзначають інтенсивне зростання захворюваності серед дорослих – на 38,5%.

Водночас депутати не підтримали пропозицію ввести карантин у дошкільних навчальних закладах.

Нагадаємо, що кількість хворих на грип та ГРВІ в Україні на понад 30% перевищила епідеміологічний поріг.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2018 17:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнно-польова хірургія в Україні: як лікують і реабілітують воїнів АТО

Воєнно-польова хірургія в Україні: як лікують і реабілітують воїнів АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.