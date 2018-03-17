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В Ужгороді провели марш до річниці проголошення незалежності Карпатської України, – ФОТО

Захід відбувся без інцидентів
В Ужгороді пройшов Марш Слави Героїв до 79-ї річниці від дня проголошення незалежності Карпатської України.
В Ужгороді провели марш до річниці проголошення незалежності Карпатської України, – ФОТО Фото: hromadskeradio.org

Про це повідомляє "Громадське радіо".

Учасники, серед яких представники націоналістичної організації "Карпатська Січ", ВО "Тризуб" ім. С. Бандери, бійці 1 резервної сотні ДУК ПС – Закарпаття та Правий сектор, ветерани АТО, представники організації C14 news та "Фрайкор", вишикувалися в колону біля будинку "Просвіти".

Лідер "Карпатської Січі" Тарас Деяк розповів "Громадському радіо", що в марші взяло участь близько 250 людей. Були учасники і з інших областей.

Перед тим, як вирушити, Тарас Деяк виголосив промову, в якій наголосив, що "справа карпатських січовиків, які загинули за вільну Україну у 1939 році на Красному полі Хустського району, продовжується й нині".

Також він попередив учасників про можливі провокації і попросив пильнувати за тим, "хто долучається до колони".

За словами Тараса Деяка, Марш проводиться в Ужгороді вже 12 раз.

Від будинку "Просвіти" колона пройшла центром міста. Потім направилася до пам’ятника Августину Волошину, президенту Карпатської України. Пройшовши вулицями, учасники маршу дійшли до цвинтаря на вулиці Капушанській. Там, біля могили воїнів Карпатської Січі та вояків Легіону Українських Січових Стрільців, відбулася панахида.

Захід провели без провокацій.


Фото: hromadskeradio.org


Фото: hromadskeradio.org


Фото: hromadskeradio.org


Фото: hromadskeradio.org


Фото: hromadskeradio.org


Фото: hromadskeradio.org


Фото: hromadskeradio.org

Нагадаємо, дипломати Угорщини не рекомендують поїздки в Закарпаття угорським туристам протягом 16-18 березня, особливо в міста Хуст та Ужгород.

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17 03 2018 20:00
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