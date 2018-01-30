В Ужгороді сталася стрілянина
Ужгородська поліція оперативно знайшла та затримала ймовірних зловмисників.
Один із екіпажів патрульної поліції через деякий час після інциденту зупинив на вулиці Минайській "авто "ВАЗ", який підпадав під орієнтування. У машині перебувало 5-ро осіб, один з яких кинув на землю предмет, схожий на пістолет. Ймовірних зловмисників затримано до прибуття слідчо-оперативної групи, забезпечено охорону місця події", - інформує патрульна поліція Закарпатської області у Facebook.
Як пише "Закарпаття онлайн" з посиланням на власні джерела, стрільцем виявився Юрій Копча – син закарпатського кримінального авторитета Володимира Копчі.
Також місцеві ЗМІ інформують, що кримінальний авторитет Володимир Копча відомий вбивством людини в 2011 році на Березнянщині. Він кілька років переховувався від правоохоронців та нещодавно здався поліції. Його сина Юрія двічі затримували у цій справі, однак щоразу суд випускав його на волю.
Нагадаємо, що в Києві біля Святошинського суду сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено трьох людей.
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