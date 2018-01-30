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В Ужгороді сталася стрілянина

Місце ЗМІ пишуть, що стрільцем виявився Юрій Копча – син закарпатського кримінального авторитета Володимира Копчі
Уранці 30 січня в Ужгороді сталася стрілянина поблизу одного з барів-караоке.
В Ужгороді сталася стрілянина Фото: facebook.com/zakpolice

Ужгородська поліція оперативно знайшла та затримала ймовірних зловмисників.

Один із екіпажів патрульної поліції через деякий час після інциденту зупинив на вулиці Минайській "авто "ВАЗ", який підпадав під орієнтування. У машині перебувало 5-ро осіб, один з яких кинув на землю предмет, схожий на пістолет. Ймовірних зловмисників затримано до прибуття слідчо-оперативної групи, забезпечено охорону місця події", - інформує патрульна поліція Закарпатської області у Facebook.

Як пише "Закарпаття онлайн" з посиланням на власні джерела, стрільцем виявився Юрій Копча – син закарпатського кримінального авторитета Володимира Копчі.

Також місцеві ЗМІ інформують, що кримінальний авторитет Володимир Копча відомий вбивством людини в 2011 році на Березнянщині. Він кілька років переховувався від правоохоронців та нещодавно здався поліції. Його сина Юрія двічі затримували у цій справі, однак щоразу суд випускав його на волю.

Нагадаємо, що в Києві біля Святошинського суду сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено трьох людей.

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30 01 2018 13:56
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