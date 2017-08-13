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В Ужгороді у басейн, який належить екс-меру Ратушняку, не впустили темношкірого хлопчика

Це вже не перший випадок, коли керівництво басейну не приймає людей з іншим кольором шкіри
Ужгородський басейн "Аква Ріо Парк" ("Арізона"), біля Підзамкового парку, знову опинився в центрі скандалу на ґрунті расизму.
В Ужгороді у басейн, який належить екс-меру Ратушняку, не впустили темношкірого хлопчика Фото: aqua-rio-park.uz.ua

Адміністрація закладу відмовила у відвіданні басейну темношкірому хлопчику-німцю, повідомляє Рmg.ua з посиланням на пост у Facebook ужгородця Мар’яна Лесько.

Це вже не перший випадок, коли керівництво басейну, який належить екс-меру Ужгорода Сергію Ратушняку, не приймає людей з іншим кольором шкіри.

У червні 2015 року екс-мер Ужгорода Сергій Ратушняк був звинувачений у расизмі після того, як на територію його аква-парку відмовились впустити студентів з Індії. Після цього інциденту матеріали про висловлювання були направлені до прокуратури міста Ужгорода.

Нагадаємо, що через зневажливе ставлення до української мови проти колишнього мера Ужгорода Сергія Ратушняка відкрили кримінальне провадження.

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13 08 2017 11:19
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