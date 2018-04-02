В Ужгороді у будівлю закарпатської спілки угорців кинули "коктейль Молотова"
Про це повідомляє кореспондент "112 Україна".
Поки що відомо, що інцидент стався після 4 ранку. Пляшку кинули у вікно і завдяки тому, що воно подвійне, розбилося тільки одне скло і інших пошкоджень немає.
Повідомляється, що кримінальна справа може бути відкрита вже сьогодні, але правової кваліфікації поки що немає. Не коментують подію і в союзі угорців, зазначаючи, що це може бути провокацією.
Зазначимо, що будівля, де розташовується союз угорців, знаходиться в самому центрі Ужгорода і на сусідніх будинках є камери спостереження. Відео вже досліджують у поліції.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав такий вчинок "ганебним".
"Якими б не були емоції, але "коктейлі Молотова" цієї ночі в будівлю Союзу угорців в Ужгороді - це ганебний шлях. Засуджую такі дії", - написав чиновник у своєму Twitter.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа