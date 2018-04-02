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В Ужгороді у будівлю закарпатської спілки угорців кинули "коктейль Молотова"

Пляшку кинули у вікно і завдяки тому, що воно подвійне, розбилося тільки одне скло і інших пошкоджень немає
В Ужгороді в будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.
В Ужгороді у будівлю закарпатської спілки угорців кинули "коктейль Молотова" Фото: mixnews.lv

Про це повідомляє кореспондент "112 Україна".

Поки що відомо, що інцидент стався після 4 ранку. Пляшку кинули у вікно і завдяки тому, що воно подвійне, розбилося тільки одне скло і інших пошкоджень немає.

Повідомляється, що кримінальна справа може бути відкрита вже сьогодні, але правової кваліфікації поки що немає. Не коментують подію і в союзі угорців, зазначаючи, що це може бути провокацією.

Зазначимо, що будівля, де розташовується союз угорців, знаходиться в самому центрі Ужгорода і на сусідніх будинках є камери спостереження. Відео вже досліджують у поліції.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав такий вчинок "ганебним".

"Якими б не були емоції, але "коктейлі Молотова" цієї ночі в будівлю Союзу угорців в Ужгороді - це ганебний шлях. Засуджую такі дії", - написав чиновник у своєму Twitter.

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04 02 2018 15:25
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