CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 16 жовтня, в Ужгороді Закарпатської області у робочому кабінеті було застрелено генерального директора взуттєвої фабрики Апаран.
Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали 28-річного місцевого жителя, підозрюваного в убивстві таксиста.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ужгороді в робочому кабінеті застрелили гендиректора взуттєвої фабрики - ЗМІ
Ймовірного вбивцю вже затримано
Фото: 24tv.ua
Вбивство сталося близько 11.00, - повідомляє Мukachevo.net з посиланням на правоохоронні органи.
За словами поліцейських, гендиректор загинув в результаті кількох пострілів з пістолета.
При цьому зазначається, що підозрюваного у скоєнні злочину вже затримано, його допитують.
Мотиви зловмисника наразі не встановлено.
У той же час, згідно з попередніми даними джерела в поліції, вбивство сталося на грунті особистого конфлікту.
Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали 28-річного місцевого жителя, підозрюваного в убивстві таксиста.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 10 2017 14:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа