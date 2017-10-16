В Ужгороді в робочому кабінеті застрелили гендиректора взуттєвої фабрики - ЗМІ

У понеділок, 16 жовтня, в Ужгороді Закарпатської області у робочому кабінеті було застрелено генерального директора взуттєвої фабрики Апаран.

Вбивство сталося близько 11.00, - повідомляє Мukachevo.net з посиланням на правоохоронні органи.

За словами поліцейських, гендиректор загинув в результаті кількох пострілів з пістолета.

При цьому зазначається, що підозрюваного у скоєнні злочину вже затримано, його допитують.

Мотиви зловмисника наразі не встановлено.

У той же час, згідно з попередніми даними джерела в поліції, вбивство сталося на грунті особистого конфлікту.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали 28-річного місцевого жителя, підозрюваного в убивстві таксиста.

