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В Ужгороді в робочому кабінеті застрелили гендиректора взуттєвої фабрики - ЗМІ

Ймовірного вбивцю вже затримано
У понеділок, 16 жовтня, в Ужгороді Закарпатської області у робочому кабінеті було застрелено генерального директора взуттєвої фабрики Апаран.
В Ужгороді в робочому кабінеті застрелили гендиректора взуттєвої фабрики - ЗМІ Фото: 24tv.ua

Вбивство сталося близько 11.00, - повідомляє Мukachevo.net з посиланням на правоохоронні органи.

За словами поліцейських, гендиректор загинув в результаті кількох пострілів з пістолета.

При цьому зазначається, що підозрюваного у скоєнні злочину вже затримано, його допитують.

Мотиви зловмисника наразі не встановлено.

У той же час, згідно з попередніми даними джерела в поліції, вбивство сталося на грунті особистого конфлікту.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали 28-річного місцевого жителя, підозрюваного в убивстві таксиста.
 

 

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16 10 2017 14:37
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