В Ужгороді затримали чоловіка за торгівлю гранатами по 500 грн
Про це повідомила прес-секретар ГУ ПП у Закарпатській області Тетяна Щоголєва.
"У поліцію надійшло повідомлення, що невідомий чоловік на вулиці Тихого намагається продати гранату за 500 гривень. Правоохоронці на місці події з'ясували, що граната у чоловіка, жителя міста Ужгород, є з собою. До того ж сам він повідомив, що у нього ще є зброя. В результаті в ужгородця виявлено п'ять гранат РГД-5 і 40 патронів", - розповіла Щоголєва, пише УНН.
За словами поліцейських, чоловік не зовсім усвідомлював, що творить. Зараз він дає пояснення правоохоронцям. Поліція з'ясовує, звідки у жителя Ужгорода такий арсенал зброї.
За повідомленням прокуратури Закарпатської області, правопорушнику за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Нагадаємо, що в зоні проведення Антитерористичної операції правоохоронці виявили схованки з пострілами до гранатометів та гранатами російського виробництва.
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