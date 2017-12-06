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В Ужгороді затримали чоловіка за торгівлю гранатами по 500 грн

Ужгородець "розгорнув торгівлю" біля залізничного вокзалу
На вулиці Тихого в Ужгороді біля залізничного вокзалу поліція затримала місцевого жителя, який пропонував перехожим придбати гранату РГД-5.
В Ужгороді затримали чоловіка за торгівлю гранатами по 500 грн Фото: uapress.info

Про це повідомила прес-секретар ГУ ПП у Закарпатській області Тетяна Щоголєва.

"У поліцію надійшло повідомлення, що невідомий чоловік на вулиці Тихого намагається продати гранату за 500 гривень. Правоохоронці на місці події з'ясували, що граната у чоловіка, жителя міста Ужгород, є з собою. До того ж сам він повідомив, що у нього ще є зброя. В результаті в ужгородця виявлено п'ять гранат РГД-5 і 40 патронів", - розповіла Щоголєва, пише УНН.

За словами поліцейських, чоловік не зовсім усвідомлював, що творить. Зараз він дає пояснення правоохоронцям. Поліція з'ясовує, звідки у жителя Ужгорода такий арсенал зброї.

За повідомленням прокуратури Закарпатської області, правопорушнику за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, що в зоні проведення Антитерористичної операції правоохоронці виявили схованки з пострілами до гранатометів та гранатами російського виробництва.

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12 06 2017 22:45
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