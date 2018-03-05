В Ужгороді зведуть першу церкву УПЦ КП

В Ужгороді почалося будівництво першого храму Української православної церкви Київського патріархату.

Досі віряни Київського патріархату не мали жодної церкви у місті, служби відбувалися на території трьох капличок, повідомив "Радіо Свобода" Сергій Ємець, протоієрей, настоятель храму Преображення, військовий капелан.

Ділянку громада отримала ще у 2005 році, після Помаранчевої революції.

"Тоді було рішення президента виділити ділянки конфесіям, які цього потребують. І завдяки тій «відлизі» після революції нам виділили невелику територію. Через деякий час розробили проект, затвердили, і чекали більше десятиліття на початок будівництва… Сподіваємося, що зведемо гарний величний храм, який буде духовною окрасою. Громада збирала гроші, знайшлися меценати і спонсори", – прокоментував отець Сергій, який водночас працює військовим капеланом у Чопському прикордонному загоні, їздить у зону бойових дій на сході України.

Громада планує завершити перший етап будівництва за 2-3 місяця, його вартість близько одного мільйона гривень. Далі триватиме пошук і збір коштів.

На Закарпатті 30 громад Української православної церкви Київського патріархату, церков утричі менше. В Ужгороді діє три каплиці.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що "Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві".

Українська Православна Церква вважає звернення президента України та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.