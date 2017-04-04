В Волинській області на заводі залізобетонних виробів загинув працівник
Про це повідомили в місцевій поліції.
Як передає видання Буг, на місці загинув формувальник залізобетонних виробів Микола Ляшук 1970-го року народження. Мешканця села Морозовичі Олександра Сарая 1975-го року народження госпіталізували до лікарні із травмами.
Виконувач обов’язків начальника поліції Нововолинська Андрій Литвин повідомив, що наразі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту. "Чи був дозвіл на проведення робіт, хто в експлуатацію здавав кран, яка техніка безпеки тут була підтримана і хто мав за неї відповідати", - заявив він.
Нагадаємо, що смт Чорноморське Одеської обл. на території комунального підприємства "Чорноморськводоканал" під час ремонту трубопроводу стався обвал ґрунту.
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