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В Волинській області на заводі залізобетонних виробів загинув працівник

Під баддею, наповненою цементом, знаходилось двоє людей
У Волинській області на Нововолинському заводі залізобетонних виробів у вівторок, 4 квітня, близько 14:00 обірвалася баддя з цементом, внаслідок чого загинув місцевий мешканець, ще один отримав травми.
В Волинській області на заводі залізобетонних виробів загинув працівник

Про це повідомили в місцевій поліції.

Як передає видання Буг, на місці загинув формувальник залізобетонних виробів Микола Ляшук 1970-го року народження. Мешканця села Морозовичі Олександра Сарая 1975-го року народження госпіталізували до лікарні із травмами.

Виконувач обов’язків начальника поліції Нововолинська Андрій Литвин повідомив, що наразі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту. "Чи був дозвіл на проведення робіт, хто в експлуатацію здавав кран, яка техніка безпеки тут була підтримана і хто мав за неї відповідати", - заявив він.

Нагадаємо, що смт Чорноморське Одеської обл. на території комунального підприємства "Чорноморськводоканал" під час ремонту трубопроводу стався обвал ґрунту.

 

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04 04 2017 20:59
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