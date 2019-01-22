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В Якутії дві 5-річні дівчинки втекли з дитсадка у 45-градусний мороз

Дівчинки хотіли самостійно піти додому, тому вдяглися та пішли з дитсадка
У селищі Намци в Якутії дві 5-річні дівчинки пішли непоміченими з дитячого садка в 45-градусний мороз. Вихователі помітили зникнення дітей тільки тоді, коли за ними прийшли батьки.
В Якутії дві 5-річні дівчинки втекли з дитсадка у 45-градусний мороз Фото: planetyakutia.com

Дівчинки хотіли самостійно піти додому, тому вдяглися та пішли з дитсадка. Одна дитина взяла іграшку, але не взяла рукавиці, тоді як на вулиці було близько мінус 45 градусів за Цельсієм, повідомляє Siberian Times.

Коли мати Олени прийшла до садка, її дочку не змогли знайти, проте через деякий час зателефонував дідусь: він розповів, що Олена сама прийшла додому, вона сильно змерзла та була вся у сльозах. Лікарі виявили в дівчини обмороження трьох пальців рук, її доправили в лікарню Якутська.

Інша дівчинка не змогла самостійно дійти додому, проте вона здогадалася зайти до чужого будинку, аби не замерзнути. У неї сталося переохолодження, проте вона нічого не відморозила.

Слідчий комітет почав перевірку за цим фактом.

Нагадаємо, що житель Якутії Михайло Боппосов створив із гною символ 2018 року - собачу упряжку.

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22 01 2019 21:59
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