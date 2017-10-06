В Японії 45 осіб постраждали внаслідок ДТП

Транспортні засоби зіткнулися після того, як водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу

У суботу, 10 червня, в Японії туристичний автобус зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок події постраждали 45 осіб, один пасажир загинув.

Аварія сталася на трасі в префектурі Айті на острові Хонсю, коли зіткнулися легковий автомобіль і туристичний автобус, в якому перебували 47 осіб.

Крім цього, представники місцевої поліції розповіли, що транспортні засоби зіткнулися після того, як водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу. Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhuanet.

Нагадаємо, вчора у Туреччині в провінції Самсун перекинувся автобус з військовими, внаслідок чого 47 осіб постраждали.