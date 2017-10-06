CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 10 червня, в Японії туристичний автобус зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок події постраждали 45 осіб, один пасажир загинув.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Японії 45 осіб постраждали внаслідок ДТП
Транспортні засоби зіткнулися після того, як водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу
Фото: Xinhuanet
Аварія сталася на трасі в префектурі Айті на острові Хонсю, коли зіткнулися легковий автомобіль і туристичний автобус, в якому перебували 47 осіб.
Крім цього, представники місцевої поліції розповіли, що транспортні засоби зіткнулися після того, як водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу. Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhuanet.
Нагадаємо, вчора у Туреччині в провінції Самсун перекинувся автобус з військовими, внаслідок чого 47 осіб постраждали.
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10 06 2017 13:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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