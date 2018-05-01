В Японії помилкове попередження про землетрус викликало паніку

Сейсмологи в Японії випустили помилкове попередження про найсильніший землетрус, яке викликало паніку серед місцевих жителів і частково паралізувало транспортне сполучення в країні/

Повідомлення про надзвичайну загрозу, відправлене мільйонам людей на мобільні телефони, виявилося результатом збою в системі попередження про землетруси. Передбачається, що воно був пов'язане з більш ранніми прогнозами Метеорологічного Агенства Японії, які повідомляли про двох невеликих землетрусах; проте через помилку вони були об'єднані в одне, передає ВВС.

У результаті люди отримали сповіщення про поштовхи магнітудою 6,4, які повинні були відбутися в прибережній частині префектури Ібаракі на північному сході країни. Однак замість цього були відзначені два поштовхи магнітудою 4,4 і 3,9. Обидва вони сталися в море і не справили руйнувань на суші.

Через помилкову тривогу про небезпеку, що наближається, яку повідомляли японські телеканали і радіостанції, було тимчасово призупинено рух поїздів.