Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Японії повісили двох злочинців

У 2018 році в Японії стратили вже 15 осіб
В Японії привели у виконання смертні вироки щодо двох осіб.
В Японії повісили двох злочинців Фото: whoswhos.org

В'язнів повісили вранці, 27 грудня, за наказом міністра юстиції Японії Такасі Ямасіти, повідомляє Kyodo.

Стратили 60-річного Кейзо Окамото, колишнього члена злочинного синдикату, і 67-річного Хіроя Суеморі, екс-радника з інвестицій. Їх засудили до страти за вбивство і пограбування голови та помічника інвестиційно-консультаційної компанії в 1988 році.

Таким чином, у 2018 році в Японії стратили вже 15 осіб, це найбільша кількість з 2008 року. У липні цього року повісили одразу 13 членів культу "Аум Сенрікьо". Ще більше ста людей очікують страти в камері смертників. 

Опитування уряду 2014 року засвідчило, що 80% японців у віці від 20 років висловилися за збереження смертної кари, лише 9,7% виступають за її скасування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2018 09:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.