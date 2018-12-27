В Японії повісили двох злочинців

У 2018 році в Японії стратили вже 15 осіб

В Японії привели у виконання смертні вироки щодо двох осіб.

В'язнів повісили вранці, 27 грудня, за наказом міністра юстиції Японії Такасі Ямасіти, повідомляє Kyodo.

Стратили 60-річного Кейзо Окамото, колишнього члена злочинного синдикату, і 67-річного Хіроя Суеморі, екс-радника з інвестицій. Їх засудили до страти за вбивство і пограбування голови та помічника інвестиційно-консультаційної компанії в 1988 році.

Таким чином, у 2018 році в Японії стратили вже 15 осіб, це найбільша кількість з 2008 року. У липні цього року повісили одразу 13 членів культу "Аум Сенрікьо". Ще більше ста людей очікують страти в камері смертників.

Опитування уряду 2014 року засвідчило, що 80% японців у віці від 20 років висловилися за збереження смертної кари, лише 9,7% виступають за її скасування.