В Японії стратили шістьох учасників секти "Аум Сінрікьо"
Таким чином, було приведено у виконання покарання всіх членів секти, яких раніше засудили до смерті, повідомляє Japan Today.
Всі шестеро були визнані винними по трьох кримінальних справах - про газову атаку в метро Токіо в 1995 році, про застосування бойової отруйної речовини зарін в Матсумото в 1994 році, а також про вбивство сім'ї з трьох чоловік у 1989 році.
Раніше iPress.ua писав, що в Японії стратили сімох членів секти "Аум Сінрікьо", які здійснили смертельну атаку із застосуванням нервово-паралітичного газу у метро Токіо в 1995 року, а також лідера культуру - Сьоко Асахару.
Як відомо, 20 березня 1995 року члени культу розпилили газ зарин у токійському метро. Вони залишили проколоті пакети, повні зарину у формі рідини, у потягах центральних ліній підземки. Свідки розповідають, що пекучий запах, що вдаряв по очах, став відчутний за лічені хвилини.
Токсична речовина вразила своїх жертв за секунди: вони задихалися і блювали, дехто осліп, декого паралізувало. 13 людей загинули. У наступні кілька місяців члени культу здійснили іще кілька спроб розпилити синильну кислоту на кількох станціях підземки, проте вони провалилися.
Культ "Аум Сінрікьо", чия назва перекладається як "вища істина", почався у 1980-х як спіритуальна група, що поєднувала індуїстські й буддистські практики, а пізніше приєднана до них апокаліптичні католицькі вірування. Лідер культу Сього Асахара - також відомий під іменем Тідзуо Матсумото - оголосив себе новим пришестям Христа і "першим просвітленим" із часів Будди.
У 1989 році "Аум Сінрікьо" отримала офіційний статус релігійної організації в Японії і здобула суттєву світову підтримку. У розквіт культу у Асахари були десятки тисяч послідовників по всьому світу. Поступово культ перетворився на параноїдальну групу судного дня, впевнену, що світу скоро настане кінець у глобальній війні, у якій лише вони виживуть.
Після 1995 року культ пішов у підпілля, але не зник, у підсумку узявши собі інші назви - "Хікарі Но Ва" і "Алеф".
У США і багатьох інших країнах "Аум Сінрікьо" внесена до переліку терористичних організацій, проте і "Алеф", і "Хікарі Но Ва" у Японії мають законний статус, хоч за ними і стежать спецслужби. У організацій досі є послідовники і в Японії, і по всьому світу, зокрема у країнах колишнього СРСР.
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