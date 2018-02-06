В Японії відкрили готель, де можна орендувати номер з котом, - ФОТО Для тих, хто з якихось причин не може завести кота, а хотів би, це шанс пожити з ним тиждень, або ж більше часу

У японському селищі Югавара відкрили готель з котокафе, де можна подружитися з одним з місцевих котів і навіть оселитися з ним в номері.

Фото: hitgid.com

Відвідувачі пишуть у відгуках, що це по-справжньому цілющий досвід, інформує Sora News 24.

Фото: twitter.com/mituyasann



Фото: twitter.com/mituyasann Проживання в двомісному номері коштує від 2900 ієн (приблизно 800 грн), у номері з видом на море - від 4500 ієн (близько 1300 грн). Щоб розділити кімнату з котом, доведеться доплатити. На сайті готелю My Cat уточнюється, що всі номери на червень і липень заброньовані.

Фото: twitter.com/mituyasann У минулому році з міста Огакі, яке знаходиться в центральній Японії почав ходити котячий поїзд. Його пасажирами стали місцеві жителі і 30 тварин із притулку.

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