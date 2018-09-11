В Японії вперше пересадили iPS-клітини в мозок пацієнта з хворобою Паркінсона
Відзначається, що операція пройшла успішно, ніяких негативний наслідків у пацієнта зафіксовано не було. В даний час фахівці університету продовжують спостереження за пацієнтом. "Співпрацюючи з фармацевтичними підприємствами, ми хочемо зробити нервові клітини, створені з iPS-клітин, доступними по всьому світу", - відзначили співробітники університету, інформує ТАСС.
Операція стала великим кроком на шляху до реального лікування хвороби Паркінсона. Раніше університет Кіото повідомляв, що його вчені створили з iPS-клітин запас з 5 млн нервових клітин, що виробляють гормон дофамін. Саме його недолік і вважається однією з головних причин виникнення хвороби Паркінсона.
Раніше в Японії вже проводили клінічні випробування з пересадки тканин сітківки ока, вирощених за допомогою iPS-клітин, пацієнтові, страждаючому від вікової макулярної дегенерації. Ця хвороба вражає центральну частину сітківки і може привести до втрати зору. За час дослідження, проведеного за участю Інституту природничих наук "Рікен", університетів Кіото і Осаки, а також Медичного центру Кобе, був зафіксований один випадок негативної реакції організму на пересадку. Однак лікарі відразу ж провели повторну операцію, і ризик для життя пацієнта був усунутий.
Після того, як японський вчений Сін'я Яманака у 2012 році став лауреатом Нобелівської премії з фізіології і медицини за дослідження в області стволових клітин, інтерес до цієї теми як з боку японського суспільства, так і з боку японського уряду багаторазово зріс. Регенеративна медицина була оголошена одним з пріоритетних напрямків розвитку науки. iPS-клітини при певному хімічному впливі здатні ставати клітинами будь-якого типу, що теоретично дозволяє вирощувати тканини для різних органів.
Після того, як японський вчений Сін'я Яманака у 2012 році став лауреатом Нобелівської премії з фізіології і медицини за дослідження в області стволових клітин, інтерес до цієї теми як з боку японського суспільства, так і з боку японського уряду багаторазово зріс. Регенеративна медицина була оголошена одним з пріоритетних напрямків розвитку науки. iPS-клітини при певному хімічному впливі здатні ставати клітинами будь-якого типу, що теоретично дозволяє вирощувати тканини для різних органів.
Нагадаємо, вчені з Південної Кореї заявили про те, що хворобу Паркінсона на ранній стадії можна діагностувати за змінами в сітківці ока.
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