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В Японії вперше пересадили iPS-клітини в мозок пацієнта з хворобою Паркінсона

Операція пройшла успішно, ніяких негативний наслідків зафіксовано не було
Група вчених з університету Кіото вперше в світі провела операцію з пересадки нервових клітин, вирощених з індукованих стовбурових клітин (iPS-клітин), в мозок пацієнта з хворобою Паркінсона.
В Японії вперше пересадили iPS-клітини в мозок пацієнта з хворобою Паркінсона Фото: з вільних джерел

Відзначається, що операція пройшла успішно, ніяких негативний наслідків у пацієнта зафіксовано не було. В даний час фахівці університету продовжують спостереження за пацієнтом. "Співпрацюючи з фармацевтичними підприємствами, ми хочемо зробити нервові клітини, створені з iPS-клітин, доступними по всьому світу", - відзначили співробітники університету, інформує ТАСС.

Операція стала великим кроком на шляху до реального лікування хвороби Паркінсона. Раніше університет Кіото повідомляв, що його вчені створили з iPS-клітин запас з 5 млн нервових клітин, що виробляють гормон дофамін. Саме його недолік і вважається однією з головних причин виникнення хвороби Паркінсона.

Раніше в Японії вже проводили клінічні випробування з пересадки тканин сітківки ока, вирощених за допомогою iPS-клітин, пацієнтові, страждаючому від вікової макулярної дегенерації. Ця хвороба вражає центральну частину сітківки і може привести до втрати зору. За час дослідження, проведеного за участю Інституту природничих наук "Рікен", університетів Кіото і Осаки, а також Медичного центру Кобе, був зафіксований один випадок негативної реакції організму на пересадку. Однак лікарі відразу ж провели повторну операцію, і ризик для життя пацієнта був усунутий.

Після того, як японський вчений Сін'я Яманака у 2012 році став лауреатом Нобелівської премії з фізіології і медицини за дослідження в області стволових клітин, інтерес до цієї теми як з боку японського суспільства, так і з боку японського уряду багаторазово зріс. Регенеративна медицина була оголошена одним з пріоритетних напрямків розвитку науки. iPS-клітини при певному хімічному впливі здатні ставати клітинами будь-якого типу, що теоретично дозволяє вирощувати тканини для різних органів.

Після того, як японський вчений Сін'я Яманака у 2012 році став лауреатом Нобелівської премії з фізіології і медицини за дослідження в області стволових клітин, інтерес до цієї теми як з боку японського суспільства, так і з боку японського уряду багаторазово зріс. Регенеративна медицина була оголошена одним з пріоритетних напрямків розвитку науки. iPS-клітини при певному хімічному впливі здатні ставати клітинами будь-якого типу, що теоретично дозволяє вирощувати тканини для різних органів.

Нагадаємо, вчені з Південної Кореї заявили про те, що хворобу Паркінсона на ранній стадії можна діагностувати за змінами в сітківці ока.

 

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09 11 2018 10:40
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