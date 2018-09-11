В Японії вперше пересадили iPS-клітини в мозок пацієнта з хворобою Паркінсона

Після того, як японський вчений Сін'я Яманака у 2012 році став лауреатом Нобелівської премії з фізіології і медицини за дослідження в області стволових клітин, інтерес до цієї теми як з боку японського суспільства, так і з боку японського уряду багаторазово зріс. Регенеративна медицина була оголошена одним з пріоритетних напрямків розвитку науки. iPS-клітини при певному хімічному впливі здатні ставати клітинами будь-якого типу, що теоретично дозволяє вирощувати тканини для різних органів.

Після того, як японський вчений Сін'я Яманака у 2012 році став лауреатом Нобелівської премії з фізіології і медицини за дослідження в області стволових клітин, інтерес до цієї теми як з боку японського суспільства, так і з боку японського уряду багаторазово зріс. Регенеративна медицина була оголошена одним з пріоритетних напрямків розвитку науки. iPS-клітини при певному хімічному впливі здатні ставати клітинами будь-якого типу, що теоретично дозволяє вирощувати тканини для різних органів.

Нагадаємо, вчені з Південної Кореї заявили про те, що хворобу Паркінсона на ранній стадії можна діагностувати за змінами в сітківці ока.