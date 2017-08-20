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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Японія вперше в історії отримала енергію з океанських течій

Розробники сподіваються почати практичне використання установки вже до 2020 року
Японська IHI Corporation і Організація з розвитку нової енергетики і промислових технологій успішно протестували першу в світі систему отримання електроенергії від океанських підводних течій.
Японія вперше в історії отримала енергію з океанських течій Фото: з відкритих джерел

Експеримент проходив в районі течії Куросіо неподалік від острова Кутіносіма, -  повідомляє телеканал NHK.

Установку з металевих циліндрів занурили на глибину від 20 до 50 метрів. Довжина кожного циліндра становить близько 20 метрів, з боків двох з них встановлені генератори з лопастями діаметром 11 метрів.

Під час експерименту фахівцям вдалося добитися вироблення електроенергії потужністю до 30 кіловат.

Розробники сподіваються почати практичне використання установки вже до 2020 року.

Нагадаємо, з січня 2019 року на вулицях Осло в повну силу запрацюють безпілотні електроавтобуси.

 
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20 08 2017 23:49
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