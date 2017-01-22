CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ японському місті Оїта префектури Вакаяма сталася велика пожежа на нафтопереробному заводі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Японії виникла масштабна пожежа на нафтопереробному заводі, - ВІДЕО
Влада міста рекомендувала про евакуацію 2,9 тисячі осіб
Фото: headlines.yahoo.co.jp
Загоряння було зафіксовано близько 16 години за місцевим часом (9 ранку за київським часом), повідомляє NHK.
Передбачається, що загорівся контейнер з мастильними матеріалами, але офіційного підтвердження цих даних поки немає. Повідомлень про звуки вибуху також не надходило.
Влада міста винесла рекомендації про евакуацію 2,9 тисячі осіб, які проживають поблизу заводу.
Попередньо, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що японському місті Ітоїгава на узбережжі Японського моря горіли щонайменше 140 будівель.
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