В Японії виникла масштабна пожежа на нафтопереробному заводі, - ВІДЕО

У японському місті Оїта префектури Вакаяма сталася велика пожежа на нафтопереробному заводі.

Загоряння було зафіксовано близько 16 години за місцевим часом (9 ранку за київським часом), повідомляє NHK.

Передбачається, що загорівся контейнер з мастильними матеріалами, але офіційного підтвердження цих даних поки немає. Повідомлень про звуки вибуху також не надходило.

Влада міста винесла рекомендації про евакуацію 2,9 тисячі осіб, які проживають поблизу заводу.

Попередньо, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що японському місті Ітоїгава на узбережжі Японського моря горіли щонайменше 140 будівель.