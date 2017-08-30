В Японії знайшли український фільм, який вважався втраченим

Кіноплівку планують відреставрувати і створити перформанс під час її офіційного показу

У кіноархіві столиці Японії Токіо виявили український науковий фільм "Людина і мавпа" 1930 року, який вважався втраченим.

Про це повідомляє прес-служба міністерства культури.

За словами першого заступника міністра Світлани Фоменко, кіноплівку планують відреставрувати і створити перформанс під час її офіційного показу.

"Людина і мавпа" - український повнометражний науковий фільм режисера Андрія Вінницького. Тривалість - 71 хвилина.

"Інформації про фільм поки що мало. У статтях українських кінознавців 1930-х буквально одне речення, що "Людина і мавпа" - гарне наукове кіно. Вважали втраченим. Зараз ведуться переговори з японським архівом щодо повернення плівки в Україну", - розповіла Укрінформу експерт Центру Довженка Тетяна Майборода.

Нагадаємо, що короткометражний фільм "Випуск 97" режисера Павла Острикова став найкращою картиною за версією Молодшого журі Міжнародного кінофестивалю в Локарно.