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В Японії знайшли український фільм, який вважався втраченим

Кіноплівку планують відреставрувати і створити перформанс під час її офіційного показу
У кіноархіві столиці Японії Токіо виявили український науковий фільм "Людина і мавпа" 1930 року, який вважався втраченим.
В Японії знайшли український фільм, який вважався втраченим Фото:inform-ua.info

Про це повідомляє прес-служба міністерства культури.

За словами першого заступника міністра Світлани Фоменко, кіноплівку планують відреставрувати і створити перформанс під час її офіційного показу.

"Людина і мавпа" - український повнометражний науковий фільм режисера Андрія Вінницького. Тривалість - 71 хвилина.

"Інформації про фільм поки що мало. У статтях українських кінознавців 1930-х буквально одне речення, що "Людина і мавпа" - гарне наукове кіно. Вважали втраченим. Зараз ведуться переговори з японським архівом щодо повернення плівки в Україну", - розповіла Укрінформу експерт Центру Довженка Тетяна Майборода.

Нагадаємо, що короткометражний фільм "Випуск 97" режисера Павла Острикова став найкращою картиною за версією Молодшого журі Міжнародного кінофестивалю в Локарно.

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30 08 2017 22:54
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