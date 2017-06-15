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В ЄБРР боротьбу з корупцією в Україні порівняли зі спортивною риболовлею

Водночас представник ЄБРР відзначив, що країні вдалося досягти великого прогресу в непрямій боротьбі з корупцією
Директор Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи та Кавказу Френсіс Маліж порівняв боротьбу з корупцією в Україні зі спортивною риболовлею - "зловили, сфотографували, відпустили".
В ЄБРР боротьбу з корупцією в Україні порівняли зі спортивною риболовлею Фото: 24tv.ua

Про це він заявив на форумі з питань розвитку української економіки в Києві, передає УНІАН.

"Боротьба з корупцією в Україні схожа на спортивну риболовлю. Спочатку ловиш рибу, фотографуєшся з нею, а потім відпускаєш", - сказав Маліж.

Водночас представник ЄБРР відзначив, що країні вдалося досягти великого прогресу в непрямій боротьбі з корупцією, особливо у фінансовому та енергетичному секторах.

"У непрямий боротьбі з корупцією Україні вдалося досягти значного прогресу. Усунення посередників на газовому ринку дало величезний ефект. Великий прогрес є й у фінансовому секторі, очищення банківської системи", - зазначив Маліж.

Як повідомлялося, Україні надається найбільша програма підтримки ЄС у сфері боротьби з корупцією - майже 16 млн євро.

Проте, всі основні міжнародні партнери України називають прогрес у боротьбі з корупцією одним із проблемних аспектів програми реформ.

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15 06 2017 21:37
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