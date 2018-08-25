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В "Єдиній Росії" відреагували на логотип партії на пакунках з кокаїном

Було вилучено 2 тонн кокаїну
У російській керівній партії "Єдина Росія" вирішили віджартуватися у відповідь на інформацію про вилучений у Бельгії кокаїн з логотипом партії.
В "Єдиній Росії" відреагували на логотип партії на пакунках з кокаїном Фото: vrt.be

"Ось вона, слава! Тепер і латиноамериканські наркобарони почули про існування партії "Єдина Росія" і навіть вирішили використовувати частину нашого логотипу для маскування чергової партії кокаїну на цей раз з Бразилії в Бельгію. А може бути, і просто сподобався триколор з нашим ведмедем. У будь-якому випадку день задався, було над чим посміятися", - написав у Facebook заступник секретаря Генеральної Ради "Єдиної Росії" Євгеній Ревенко.

Нагадаємо, що поліція Бельгії вилучила у порту Гента рекордну партію кокаїну у розмірі 2 тонн з логотипом партії "Єдина Росія".

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25 08 2018 17:52
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