В Єгипті археологи розкопали унікальні мумії жуків-скарабеїв і кішок

Знахідці більше 6 тисяч років

У Єгипті археологи виявили десятки котячих мумій і рідкісну колекцію муміфікованих жуків-скарабеїв у семи саркофагах, деяким з яких більше 6 тисяч років.

Старожитності знайшли в поховальному комплексі пірамід Саккара на південь від Каїра (Єгипет), пише The Guardian.



Фото: twitter.com/AntiquitiesOf

Розкопки проводяться з квітня. Місія виявила перші мумії скарабеїв, які можна знайти в цьому районі. Дві такі мумії були знайдені у прямокутному вапняковому саркофазі з склепінчастою кришкою, прикрашеною трьома скарабеями, пофарбованими в чорний колір. Ще одну колекцію мумій комах знайшли в меншому саркофазі.



Фото: twitter.com/AntiquitiesOf

"Муміфікований скарабей - це щось унікальне. Це щось дуже рідкісне... Я ніколи не чув про них раніше", - заявив генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі.

Серед десятків котячих мумій були виявлені 100 дерев'яних, позолочених статуй кішок і одна бронзова, присвячена богині Бастет. На місці Саккари також знайдена колекція дерев'яних, позолочених статуй левів, корів і соколів.

Відділ антикваріату також знайшов дерев'яну розмальовану кобру і саркофаги крокодилів, колекцію позолочених статуй, що зображують тварин, а також амулети, папірус та інші предмети.

Нагадаємо, що в Єгипті вчені з італійського університету Катанії знайшли сир, вік якого перевищує 3,2 тисячі років. Його виготовили з коров'ячого, овечого та козячого молока.