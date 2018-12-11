В Єгипті археологи розкопали унікальні мумії жуків-скарабеїв і кішок
Старожитності знайшли в поховальному комплексі пірамід Саккара на південь від Каїра (Єгипет), пише The Guardian.
Фото: twitter.com/AntiquitiesOf
Розкопки проводяться з квітня. Місія виявила перші мумії скарабеїв, які можна знайти в цьому районі. Дві такі мумії були знайдені у прямокутному вапняковому саркофазі з склепінчастою кришкою, прикрашеною трьома скарабеями, пофарбованими в чорний колір. Ще одну колекцію мумій комах знайшли в меншому саркофазі.
Фото: twitter.com/AntiquitiesOf
"Муміфікований скарабей - це щось унікальне. Це щось дуже рідкісне... Я ніколи не чув про них раніше", - заявив генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі.
Серед десятків котячих мумій були виявлені 100 дерев'яних, позолочених статуй кішок і одна бронзова, присвячена богині Бастет. На місці Саккари також знайдена колекція дерев'яних, позолочених статуй левів, корів і соколів.
Відділ антикваріату також знайшов дерев'яну розмальовану кобру і саркофаги крокодилів, колекцію позолочених статуй, що зображують тварин, а також амулети, папірус та інші предмети.
Нагадаємо, що в Єгипті вчені з італійського університету Катанії знайшли сир, вік якого перевищує 3,2 тисячі років. Його виготовили з коров'ячого, овечого та козячого молока.
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