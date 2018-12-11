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В Єгипті археологи розкопали унікальні мумії жуків-скарабеїв і кішок

Знахідці більше 6 тисяч років
У Єгипті археологи виявили десятки котячих мумій і рідкісну колекцію муміфікованих жуків-скарабеїв у семи саркофагах, деяким з яких більше 6 тисяч років.
В Єгипті археологи розкопали унікальні мумії жуків-скарабеїв і кішок Фото: AFP/Getty Images

Старожитності знайшли в поховальному комплексі пірамід Саккара на південь від Каїра (Єгипет), пише The Guardian.


Фото: twitter.com/AntiquitiesOf

Розкопки проводяться з квітня. Місія виявила перші мумії скарабеїв, які можна знайти в цьому районі. Дві такі мумії були знайдені у прямокутному вапняковому саркофазі з склепінчастою кришкою, прикрашеною трьома скарабеями, пофарбованими в чорний колір. Ще одну колекцію мумій комах знайшли в меншому саркофазі.


Фото: twitter.com/AntiquitiesOf

"Муміфікований скарабей - це щось унікальне. Це щось дуже рідкісне... Я ніколи не чув про них раніше", - заявив генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі.

Серед десятків котячих мумій були виявлені 100 дерев'яних, позолочених статуй кішок і одна бронзова, присвячена богині Бастет. На місці Саккари також знайдена колекція дерев'яних, позолочених статуй левів, корів і соколів.

Відділ антикваріату також знайшов дерев'яну розмальовану кобру і саркофаги крокодилів, колекцію позолочених статуй, що зображують тварин, а також амулети, папірус та інші предмети.

Нагадаємо, що в Єгипті вчені з італійського університету Катанії знайшли сир, вік якого перевищує 3,2 тисячі років. Його виготовили з коров'ячого, овечого та козячого молока.

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12 11 2018 14:59
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