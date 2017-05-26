В Єгипті бойовики обстріляли автобус із християнами-коптами: 23 людей загинули
Автобус із християнами-коптами піддався нападу на трасі Каїр - Асван у провінції Ель-Мінья, в 250 км (155 миль) на південь від Каїра.
У цей момент паломники поверталися до монастиря з Бені-Суейфа, повідомляє BBC з посиланням на урядові ЗМІ.
"Щонайменше 23 людини було убито і 25 поранено", - наголошується в повідомленні.
При цьому додається, що останнім часом копти неодноразово піддавалися атакам з боку бойовиків. Так, у квітні під час нападу бойовиків на церкви було вбито 46 коптських християн.
Нагадаємо, внаслідок терактів у християнських церквах Александрії і Танти у квітні загинули 45 осіб.
За місяць до цього вибух прогримів у коптській церкві Каїра та забрав життя 25 людей.
Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за всі три напади.
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