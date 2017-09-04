В Єгипті оголосили надзвичайний стан

Причина – теракти в двох містах на півночі

Президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі оголосив надзвичайний стан у країні на три місяці.

Про це повідомляє AFP.

"Терміново! Аль-Сісі оголосив надзвичайний стан у країні на 3 місяці", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перший вибух прогримів у коптській церкві Святого Георгія в місті Танта в дельті Нілу, що за 130 км на південний схід від Александрії. За деякий час стався другий вибух: пристрій спрацював в храмі Св. Марка у самій Александрії.

Бойовики ІДІЛу взяли на себе відповідальність за напади на церкви в Єгипті.

Під час проповіді у Ватикані Папа Римський Франциск засудив вибухи, що сталися в Єгипті.

Українців серед постраждалих в результаті вибухів у церквах в Єгипті немає.