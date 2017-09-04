CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі оголосив надзвичайний стан у країні на три місяці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Єгипті оголосили надзвичайний стан
Причина – теракти в двох містах на півночі
Міністр оборони Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Фото: mirislama.com
Про це повідомляє AFP.
"Терміново! Аль-Сісі оголосив надзвичайний стан у країні на 3 місяці", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, перший вибух прогримів у коптській церкві Святого Георгія в місті Танта в дельті Нілу, що за 130 км на південний схід від Александрії. За деякий час стався другий вибух: пристрій спрацював в храмі Св. Марка у самій Александрії.
Бойовики ІДІЛу взяли на себе відповідальність за напади на церкви в Єгипті.
Під час проповіді у Ватикані Папа Римський Франциск засудив вибухи, що сталися в Єгипті.
Українців серед постраждалих в результаті вибухів у церквах в Єгипті немає.
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