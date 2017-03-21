В Єгипті передумали підвищувати вартість в'їзних віз
Вартість одноразової візи складе $25, вартість багаторазової шестимісячної візи складе $60, таке рішення було прийнято за підсумками засідання Кабінету Міністрів. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на місцеві ЗМІ.
Раніше міністерство закордонних справ Єгипту заявило про підвищення візового збору для іноземців при в'їзді в країну з $25 до $60 з 1 липня 2017 року.
Однак минулого тижня голова управління з розвитку туризму Єгипту Хішам ель-Демері повідомив журналістам в Москві, що прем'єр-міністр країни обіцяв переглянути декрет про підвищення вартості віз для туристів протягом семи - десяти днів.
Як повідомлялося, Єгипет очікує збільшення туристичного потоку з України на 40% в 2017 році.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Єгипет з 1 березня піднімає вартість віз для туристів, які в'їжджають в країну, з 25 до 60 доларів. Пізніше стало відомо, що влада країни вирішила зберегти старі ціни на рівні 25 доларів до 1 липня 2017 року.
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