CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля пірамід Гізи в Єгипті вибухнув автобус із туристами, є загиблі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Єгипті вибухнув туристичний автобус, є загиблі
Автобус проїжджав біля пірамід, коли на дорозі вибухнула бомба
Фото: з вільних джерел
Унаслідок вибуху загинули щонайменше двоє людей, ще 10 дістали поранення, повідомляє "Громадське".
За інформацією місцевої влади, автобус проїжджав біля пірамід, коли на дорозі вибухнула бомба.
Поки не повідомляється, яка національність постраждалих. За даними видання, один із загиблих - єгиптянин.
Додамо, у котельні однієї з військових частин оперативного командування "Південь" стався розрив котла, в результаті події один солдат отримав опіки й чисельні травми.
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28 12 2018 20:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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