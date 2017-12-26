В Ємені 15 людей загинули внаслідок авіаудару коаліції
За словами представника міністерства охорони здоров'я міжнародно визнаного уряду країни, авіаудар було завдано по популярному ринку в місті Таїз, серед жертв — цивільні та повстанці-хусити, - повідомляє Deutsche Welle.
Раніше місцеве відомство з охорони здоров’я, яке контролюють хусити, повідомляло, що усі жертви — цивільні, серед вбитих — жінки та діти.
Нагадаємо, Саудівська Аравія та її союзники з 6 листопада перекрили повітряне, наземне та морське сполучення Ємену з метою припинення постачання зброї з Ірану повстанцям-хуситам. Іран заперечує, що надає хуситам зброєю.
Військовий конфлікт у Ємені триває з 2014 року. Внаслідок бойових дій у Ємені загинуло понад 10 тисяч людей. За повідомленням міжнародної гуманітарної організації Save the Children, близько 20 тисяч дітей у Ємені віком менше п'яти років щомісяця потрапляють у списки тих, хто страждає від голоду.
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