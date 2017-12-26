В Ємені 15 людей загинули внаслідок авіаудару коаліції

В Ємені унаслідок авіаударів очолюваної Саудівською Аравією коаліції загинули 15 людей, ще 59 дістали поранення.

Ізраїль, 24 липня 2014 року. Ізраїльська армія здійснює авіаудари по сектору Гази. Наземна операція ізраїльської армії проти бойовиків з ХАМАСу розпочалася 17 липня. Фото: АFР

За словами представника міністерства охорони здоров'я міжнародно визнаного уряду країни, авіаудар було завдано по популярному ринку в місті Таїз, серед жертв — цивільні та повстанці-хусити, - повідомляє Deutsche Welle.

Раніше місцеве відомство з охорони здоров’я, яке контролюють хусити, повідомляло, що усі жертви — цивільні, серед вбитих — жінки та діти.

Нагадаємо, Саудівська Аравія та її союзники з 6 листопада перекрили повітряне, наземне та морське сполучення Ємену з метою припинення постачання зброї з Ірану повстанцям-хуситам. Іран заперечує, що надає хуситам зброєю.

Військовий конфлікт у Ємені триває з 2014 року. Внаслідок бойових дій у Ємені загинуло понад 10 тисяч людей. За повідомленням міжнародної гуманітарної організації Save the Children, близько 20 тисяч дітей у Ємені віком менше п'яти років щомісяця потрапляють у списки тих, хто страждає від голоду.