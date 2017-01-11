В Ємені 20 осіб стали жертвами авіаудару
За попередніми даними, ціллю ракетно-бомбового удару стала ринкова площа. Про це повідомляє Reuters.
Саме місто, як і однойменна провінція контролюється шиїтськими повстанцями-хуситами. Повстанці теж підтвердили факт ракетно-бомбового удару, жертвами чого, згідно з їхніми даними, стала 21 цивільна особа, повідомляє агенція новин dpa. За інформацією повстанців, крім ринкової площі, обстрілів зазнали готель та розташовані поруч магазини.
Конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року, країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені й яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, та терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові".
Згідно з підрахунками ООН, у Ємені з березня 2015 року, тобто з початку операцій сил коаліції, загинуло понад 5100 мирних жителів. Ще 8700 цивільних громадян отримали різноманітні поранення. Через складну гуманітарну ситуацію в країні спалахнула епідемія холери. Крім того, в багатьох регіонах спостерігається гостра нестача води та продуктів харчування.
Нагадаємо, у липні в Ємені в результаті авіаудару загинули як мінімум 20 мирних жителів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа