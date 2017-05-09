В Ємені кількість хворих на холеру перевищила 600 тис осіб
Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та міністерства охорони здоров'я Ємену, які були оприлюднені у вівторок, 5 вересня, на даний момент у Ємені зафіксовано 612,703 випадки захворювання на цю небезпечну інфекційну хворобу.
Поширення епідемії холери в Ємені уповільнилося протягом останніх двох місяців, проте досі в країні щодня реєструється близько трьох тисяч випадків захворювання. Кількість померлих від холери наразі складає 2,048 осіб, пише DW.com.
Окрім того, в оприлюдненому 5 вересня звіті ООН констатується жахлива ситуація із дотриманням прав людини, яка спостерігається у Ємені. За даними ООН, починаючи з березня 2015 року у країні було вбито щонайменше 5155 цивільних осіб, а понад 8,7 тисячі були поранені. Більшість жертв спричинили бомбардування населених пунктів Ємену авіацією Саудівської Аравії.
Станом на 14 травня повідомлялося, що у Ємені стався черговий спалах холери, через який загинули 115 осіб та ще близько 8500 людей захворіли. Станом на 8 червня число випадків зараження холерою в Ємені зросла до 101820 осіб, зареєстровано 789 смертей.
Через хворобу у країні оголосили надзвичайний стан.
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