В Ємені кількість жертв епідемії холери досягла 1,9 тис осіб

У Ємені за останні три місяці від епідемії холери померли 1,9 тис. осіб.

"За останні три місяці було зареєстровано 400 тис. підозрюваних випадків холери і близько 1900 випадків смерті, в той час, як країна перебуває на межі голоду, причому більше 60 відсотків населення не знають, коли і звідки буде їх наступна їжа", - йдеться в доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Крім того, повідомляється, що майже 2 мільйони дітей гостро недоїдають, що робить їх більш сприйнятливими до холери.

Нагадаємо, що понад тисяча мешканців Ємену загинули внаслідок епідемії холери.

Станом на 14 травня повідомлялося, що у Ємені стався черговий спалах холери, через який загинули 115 осіб та ще близько 8500 людей захворіли. Станом на 8 червня число випадків зараження холерою в Ємені зросла до 101820 осіб, зареєстровано 789 смертей.

Через хворобу у країні оголосили надзвичайний стан.