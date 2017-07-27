Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Ємені кількість жертв епідемії холери досягла 1,9 тис осіб

За останні три місяці було зареєстровано 400 тис. підозрюваних випадків холери
У Ємені за останні три місяці від епідемії холери померли 1,9 тис. осіб.
В Ємені кількість жертв епідемії холери досягла 1,9 тис осіб Фото: reuters.com

"За останні три місяці було зареєстровано 400 тис. підозрюваних випадків холери і близько 1900 випадків смерті, в той час, як країна перебуває на межі голоду, причому більше 60 відсотків населення не знають, коли і звідки буде їх наступна їжа", - йдеться в доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Крім того, повідомляється, що майже 2 мільйони дітей гостро недоїдають, що робить їх більш сприйнятливими до холери.

Нагадаємо, що понад тисяча мешканців Ємену загинули внаслідок епідемії холери.

Станом на 14 травня повідомлялося, що у Ємені стався черговий спалах холери, через який загинули 115 осіб та ще близько 8500 людей захворіли. Станом на 8 червня число випадків зараження холерою в Ємені зросла до 101820 осіб, зареєстровано 789 смертей.

Через хворобу у країні оголосили надзвичайний стан.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2017 10:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.