В Ємені кількість жертв епідемії холери досягла 1,9 тис осіб
"За останні три місяці було зареєстровано 400 тис. підозрюваних випадків холери і близько 1900 випадків смерті, в той час, як країна перебуває на межі голоду, причому більше 60 відсотків населення не знають, коли і звідки буде їх наступна їжа", - йдеться в доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
Крім того, повідомляється, що майже 2 мільйони дітей гостро недоїдають, що робить їх більш сприйнятливими до холери.
Нагадаємо, що понад тисяча мешканців Ємену загинули внаслідок епідемії холери.
Станом на 14 травня повідомлялося, що у Ємені стався черговий спалах холери, через який загинули 115 осіб та ще близько 8500 людей захворіли. Станом на 8 червня число випадків зараження холерою в Ємені зросла до 101820 осіб, зареєстровано 789 смертей.
Через хворобу у країні оголосили надзвичайний стан.
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