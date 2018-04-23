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В Єревані на протести вийшли студенти і люди у військовій формі, - ВІДЕО

"Оксамитова" революція у Вірменії триває другий тиждень
У понеділок, на 11-й день протестів у Єревані, почався страйк студентів вірменських вишів.
В Єревані на протести вийшли студенти і люди у військовій формі, - ВІДЕО Фото: interfax.ru

Студенти проходять мирною ходою столичними вулицями, закликаючи викладачів ВНЗ приєднатися до їхньої акції, - повідомляють"Новини-Вірменії". До акції приєдналися учні Єреванського державного університету, Американського, Російсько-Вірменського, Французького університетів, а також педагогічного та медичного вишів.

У молодіжних протестних акціях також беруть участь кілька десятків осіб у військовій формі.

Водночас прес-секретар міністра оборони Вірменії Арцруни Ованесян на своїй сторінці в Facebook напередодні закликав не поширювати неправдиву інформацію про участь військовослужбовців ЗС Вірменії в протестних акціях.

Нагадаємо, з 13 квітня в Єревані і низці міст республіки відбуваються багатотисячні цілодобові мітинги і акції протесту проти затвердження Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.

Правоохоронці в Єревані доправили до відділень поліції 280 учасників масових акцій протесту.
 
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23 04 2018 13:06
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