В Єревані на протести вийшли студенти і люди у військовій формі, - ВІДЕО
Студенти проходять мирною ходою столичними вулицями, закликаючи викладачів ВНЗ приєднатися до їхньої акції, - повідомляють"Новини-Вірменії". До акції приєдналися учні Єреванського державного університету, Американського, Російсько-Вірменського, Французького університетів, а також педагогічного та медичного вишів.
У молодіжних протестних акціях також беруть участь кілька десятків осіб у військовій формі.
Водночас прес-секретар міністра оборони Вірменії Арцруни Ованесян на своїй сторінці в Facebook напередодні закликав не поширювати неправдиву інформацію про участь військовослужбовців ЗС Вірменії в протестних акціях.
Нагадаємо, з 13 квітня в Єревані і низці міст республіки відбуваються багатотисячні цілодобові мітинги і акції протесту проти затвердження Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- "Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війнуПонад 200 бізнес-ветеранів, які повернулися з війни, зібрано в одну базу. Понад 100 з них оприлюдненні на сайті "Veterano service". Сайті, який вигадала і створила киянка Лариса Микитьон
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно