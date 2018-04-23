В Єревані на протести вийшли студенти і люди у військовій формі, - ВІДЕО

"Оксамитова" революція у Вірменії триває другий тиждень

У понеділок, на 11-й день протестів у Єревані, почався страйк студентів вірменських вишів.

Студенти проходять мирною ходою столичними вулицями, закликаючи викладачів ВНЗ приєднатися до їхньої акції, - повідомляють"Новини-Вірменії". До акції приєдналися учні Єреванського державного університету, Американського, Російсько-Вірменського, Французького університетів, а також педагогічного та медичного вишів.

У молодіжних протестних акціях також беруть участь кілька десятків осіб у військовій формі.

Водночас прес-секретар міністра оборони Вірменії Арцруни Ованесян на своїй сторінці в Facebook напередодні закликав не поширювати неправдиву інформацію про участь військовослужбовців ЗС Вірменії в протестних акціях.