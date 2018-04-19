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В Єревані поліція почала затримання демонстрантів, - ФОТ

ЗМІ передають, що перед цим сталася сутичка між поліцією і протестувальниками
В Єревані поліція почала затримання демонстрантів, які блокували будівлю парламенту.
В Єревані поліція почала затримання демонстрантів, - ФОТ Фото: armeniasputnik.am

За останніми даними, затримано 20 учасників акції.  Як передає armeniasputnik, перед цим сталася бійка між силовиками і мітингувальників, -  повідомляє NEWS.am.

Демонстранти прийшли до урядової будівлі, щоб блокувати роботу співробітників. Силовики намагалися перешкодити їм і заблокували прохід. Спочатку було затримано трьох осіб. Лідер парламентської фракції "Елк" і партії "Громадський договір" у Вірменії Нікол Пашинян закликав "не чіпати поліцію навіть пальцем". 

Фото: armeniasputnik.am

Відомо, що до будівлі направлено додаткові сили правоохоронців, поліція оточила її з чотирьох сторін.   

"Спеціальні сили поліції відтягують демонстрантів зі сходів, що сидять у першому ряду", - йдеться в повідомленні. 

А Пашинян закликає співробітників уряду вийти до них. 

Фото: armeniasputnik.am

Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки.

Глава партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції" у Вірменії.

 

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19 04 2018 09:58
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