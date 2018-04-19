В Єревані поліція почала затримання демонстрантів, - ФОТ
За останніми даними, затримано 20 учасників акції. Як передає armeniasputnik, перед цим сталася бійка між силовиками і мітингувальників, - повідомляє NEWS.am.
Демонстранти прийшли до урядової будівлі, щоб блокувати роботу співробітників. Силовики намагалися перешкодити їм і заблокували прохід. Спочатку було затримано трьох осіб. Лідер парламентської фракції "Елк" і партії "Громадський договір" у Вірменії Нікол Пашинян закликав "не чіпати поліцію навіть пальцем".
Фото: armeniasputnik.am
Відомо, що до будівлі направлено додаткові сили правоохоронців, поліція оточила її з чотирьох сторін.
"Спеціальні сили поліції відтягують демонстрантів зі сходів, що сидять у першому ряду", - йдеться в повідомленні.
А Пашинян закликає співробітників уряду вийти до них.
Фото: armeniasputnik.am
Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки.
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