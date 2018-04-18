В Єревані зросла кількість затриманих, серед них – 20 неповнолітніх

У Єревані кількість затриманих учасників антиурядових протестів зросла до 87.

Серед затриманих – 20 неповнолітніх, повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода" з посиланням на поліцію.

За даними керівника штабу поліції Ованнеса Кочаряна, щодо 33 з 87 затриманих відкрили адміністративне провадження, яке передбачає штраф у розмірі 50 тисяч драмів (трохи більше 100 доларів).

"Щодо 54 осіб перевіряється питання їхньої участі в масових заворушеннях, проводяться слідчі дії. Перекривши вулиці, вони порушили громадський порядок, поліція цього не терпітиме", – сказав начальник штабу поліції.

Омбудсмен Вірменії закликав негайно звільнити всіх неповнолітніх. Як повідомляє прес-служба офісу омбудсмена, в поліцію Вірменії направили вимогу про незаконність необґрунтованого утримання в відділеннях поліції неповнолітніх.

Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки.