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В Єревані зросла кількість затриманих, серед них – 20 неповнолітніх

Омбудсмен Вірменії закликав негайно звільнити всіх неповнолітніх
У Єревані кількість затриманих учасників антиурядових протестів зросла до 87.
В Єревані зросла кількість затриманих, серед них – 20 неповнолітніх Фото: Photolur

Серед затриманих – 20 неповнолітніх, повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода" з посиланням на поліцію.

За даними керівника штабу поліції Ованнеса Кочаряна, щодо 33 з 87 затриманих відкрили адміністративне провадження, яке передбачає штраф у розмірі 50 тисяч драмів (трохи більше 100 доларів).

"Щодо 54 осіб перевіряється питання їхньої участі в масових заворушеннях, проводяться слідчі дії. Перекривши вулиці, вони порушили громадський порядок, поліція цього не терпітиме", – сказав начальник штабу поліції.

Омбудсмен Вірменії закликав негайно звільнити всіх неповнолітніх. Як повідомляє прес-служба офісу омбудсмена, в поліцію Вірменії направили вимогу про незаконність необґрунтованого утримання в відділеннях поліції неповнолітніх.

Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки.

Глава партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції" у Вірменії.
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18 04 2018 19:56
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