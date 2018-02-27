В Єрусалимі домовилися відкрити Храм Гробу Господнього після податкового протесту
Як передає The Jerusalem Post, рішення про відкриття Храму було прийнято після переговорів прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з владою Єрусалиму про повернення податкових послаблень, скасування яких розлютило церковників.
Нетаньягу втрутився в ситуацію після того, як стало ясно, що закриття святині може нанести Ізраїлю значну шкоду на дипломатичному рівні.
На даний момент влада Єрусалиму заморозила збір з церков муніципального податку на майно, а законодавство, що стосується експропріації церковного майна, буде призупинено.
Нагадаємо, що 25 лютого церковники закрили Храм Гробу Господнього в Єрусалимі, протестуючи проти нового податкового законодавства в Ізраїлі.
Вхід до церкви закрили вперше з 1948 року після проголошення держави Ізраїль.
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