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В Єрусалимі домовилися відкрити Храм Гробу Господнього після податкового протесту

Храм Гробу Господнього в Єрусалимі відкриває свої двері
Вранці в середу, 28 лютого, в Єрусалимі відкриють для відвідувачів одну з головних християнських святинь - Храм Гробу Господнього.
В Єрусалимі домовилися відкрити Храм Гробу Господнього після податкового протесту Фото: Галина Грицишин

Як передає The Jerusalem Post, рішення про відкриття Храму було прийнято після переговорів прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з владою Єрусалиму про повернення податкових послаблень, скасування яких розлютило церковників.

Нетаньягу втрутився в ситуацію після того, як стало ясно, що закриття святині може нанести Ізраїлю значну шкоду на дипломатичному рівні.

На даний момент влада Єрусалиму заморозила збір з церков муніципального податку на майно, а законодавство, що стосується експропріації церковного майна, буде призупинено.

Нагадаємо, що 25 лютого церковники закрили Храм Гробу Господнього в Єрусалимі, протестуючи проти нового податкового законодавства в Ізраїлі.

Вхід до церкви закрили вперше з 1948 року після проголошення держави Ізраїль.

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27 02 2018 22:58
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