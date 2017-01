Теракт у Єрусалимі: терорист на вантажівці в'їхав у військових, - ВІДЕО

Як повідомляє newsru.co.il з посиланням на поліцію, вантажівка Mercedes виїхала на тротуар і скоїла наїзд на військових, які виходили з автобуса.

У результаті загинули чотири людини, ще 15 постраждали. Один з них у важкому стані, четверо в стані середньої тяжкості, 10 отримали легкі травми.

Водія вантажівки застрелили.

Свідки події кажуть, що немає ніяких сумнівів в тому, що наїзд був навмисним: водій збільшив швидкість перед тим, як вантажівка виїхала на тротуар, і зупинився тільки тоді, коли по ньому було відкрито вогонь.

WATCH: #Palestinian truck driver ramming into group of pedestrians in #Jerusalem's East Talpiot https://t.co/1AuwF0qG6u pic.twitter.com/IQRBwINXoO