Теракт у Єрусалимі: терорист на вантажівці в'їхав у військових, - ВІДЕО

Терорист на вантажівці в'їхав у групу ізраїльських військовослужбовців в районі Старого міста в Єрусалимі.

Як повідомляє newsru.co.il з посиланням на поліцію, вантажівка Mercedes виїхала на тротуар і скоїла наїзд на військових, які виходили з автобуса.

У результаті загинули чотири людини, ще 15 постраждали. Один з них у важкому стані, четверо в стані середньої тяжкості, 10 отримали легкі травми.

Водія вантажівки застрелили.

Свідки події кажуть, що немає ніяких сумнівів в тому, що наїзд був навмисним: водій збільшив швидкість перед тим, як вантажівка виїхала на тротуар, і зупинився тільки тоді, коли по ньому було відкрито вогонь.

Нагадаємо, що 9 жовтня 2016 року у Єрусалимі терорист на машині відкрив стрілянину біля трамвайної зупинки навпроти центрального штабу поліції.