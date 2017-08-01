Теракт у Єрусалимі: терорист на вантажівці в'їхав у військових, - ВІДЕО
Як повідомляє newsru.co.il з посиланням на поліцію, вантажівка Mercedes виїхала на тротуар і скоїла наїзд на військових, які виходили з автобуса.
У результаті загинули чотири людини, ще 15 постраждали. Один з них у важкому стані, четверо в стані середньої тяжкості, 10 отримали легкі травми.
Водія вантажівки застрелили.
Свідки події кажуть, що немає ніяких сумнівів в тому, що наїзд був навмисним: водій збільшив швидкість перед тим, як вантажівка виїхала на тротуар, і зупинився тільки тоді, коли по ньому було відкрито вогонь.
WATCH: #Palestinian truck driver ramming into group of pedestrians in #Jerusalem's East Talpiot https://t.co/1AuwF0qG6u pic.twitter.com/IQRBwINXoO— Ynetnews (@ynetnews) 8 січня 2017 р.
Нагадаємо, що 9 жовтня 2016 року у Єрусалимі терорист на машині відкрив стрілянину біля трамвайної зупинки навпроти центрального штабу поліції.
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