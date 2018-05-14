В Єрусалимі відкрили посольство США

Кількість загиблих на кордоні з Сектором Гази зросла до 52

США офіційно відкрили посольство в Єрусалимі, перенісши його з Тель-Авіва.

Як повідомляє Haaretz, у церемонії відкриття взяли участь делегація з Вашингтона на чолі з заступником держсекретаря США Джоном Салліваном та лідери Ізраїлю. До складу американської делегації увійшли, зокрема, дочка і радник американського президента Іванка Трамп, а також її чоловік Джаред Кушнер. Табличку на посольстві відкрили Іванка Трамп та міністр фінансів Стівен Мнучін.

Під час відкриття також транслювали відео звернення президента США Дональда Трампа, який назвав відкриття посольства довгоочікуваним кроком.

"США завжди будуть чудовим другом Ізраїлю та партнером у справі свободи та миру. Хай Бог благословить це посольство, може хай благословить всіх, хто служить тут, і хай Бог благословить Сполучені Штати Америки", – заявив Трамп.



Фото: afp.com

Тим часом на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем тривають протести та зіткнення між палестинцями і ізраїльськими військовими. За останніми даними, загинули вже 52 палестинця, сотні людей отримали поранення. У протестах беруть участь до 40 тис. людей.

Протест відбувся і біля будівлі посольства США в Єрусалимі. Протестувальники кричали образи на адресу силовиків, через що ті вирішили розігнати акцію. Були затримані 10 людей.



Фото: afp.com

Нагадаємо, у грудні 2017 року президент США Дональд Трамп оголосив про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима і визнання останнього столицею Ізраїлю. Це викликало різку реакцію з боку палестинців та в мусульманському світі. Визнання США Єрусалима столицею Ізраїлю також засудила ООН.