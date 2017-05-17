В ЄС банда 10 років продавала фальшиві паспорти мігрантам
Про це повідомив прес-центр "Європолу".
"8 членів кримінального угруповання були затримані - 7 в Іспанії, включно із ватажком банди, один - у Греції під час операції, що була одночасно проведена в Іспанії, Греції та Бельгії 28 березня 2017", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розслідування почалося у 2015 році, коли іспанські поліцейські затримали підозрюваного у перевезенні підробних документів між Мадридом та Афінами.
Слідчі встановили, що ватажок кримінальної мережі, сирієць за походженням, контролював перевезення нелегальних мігрантів країнами Європи до їхньої кінцевої точки, здебільшого, у країнах Північної Європи.
За даними слідства, він періодично змінював місце проживання з Іспанії на Бельгію, щоб його не виявила поліція.
Водночас, його брат займався виготовленням підробних документів для нелегальних мігрантів. Для цього зловмисники мали фабрику з підробки документів у Греції.
Мігранти прибували здебільшого з Сирії, Афганістану та Іраку та платили по 2-3 тис. євро за кожен підробний документ. За оцінками слідства, банда діяла протягом 10 років.
Нагадаємо, у вересні 2015 року в ЄС прийняли рішення про перерозподіл серед країн-членів 120 тис. біженців, що прибувають до Італії та Греції. Цьому кроку противилися Чехія, Угорщина, Румунія і Словаччина. Зараз Угорщина і Словаччина намагаються у Європейському суді анулювати квоти.
Зазначимо, українські контрабандисти створили мережу для перевезення нелегальних мігрантів з Туреччини до південної Європи на розкішних яхтах.
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