В ЄС банда 10 років продавала фальшиві паспорти мігрантам

Поліцейське управління "Європол" спільно з Євросоюзом викрили кримінальну мережу, яка займалася виготовленням та продажем підробних документів для мігрантів

Про це повідомив прес-центр "Європолу".

"8 членів кримінального угруповання були затримані - 7 в Іспанії, включно із ватажком банди, один - у Греції під час операції, що була одночасно проведена в Іспанії, Греції та Бельгії 28 березня 2017", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розслідування почалося у 2015 році, коли іспанські поліцейські затримали підозрюваного у перевезенні підробних документів між Мадридом та Афінами.

Слідчі встановили, що ватажок кримінальної мережі, сирієць за походженням, контролював перевезення нелегальних мігрантів країнами Європи до їхньої кінцевої точки, здебільшого, у країнах Північної Європи.

За даними слідства, він періодично змінював місце проживання з Іспанії на Бельгію, щоб його не виявила поліція.

Водночас, його брат займався виготовленням підробних документів для нелегальних мігрантів. Для цього зловмисники мали фабрику з підробки документів у Греції.

Мігранти прибували здебільшого з Сирії, Афганістану та Іраку та платили по 2-3 тис. євро за кожен підробний документ. За оцінками слідства, банда діяла протягом 10 років.

Нагадаємо, у вересні 2015 року в ЄС прийняли рішення про перерозподіл серед країн-членів 120 тис. біженців, що прибувають до Італії та Греції. Цьому кроку противилися Чехія, Угорщина, Румунія і Словаччина. Зараз Угорщина і Словаччина намагаються у Європейському суді анулювати квоти.

Зазначимо, українські контрабандисти створили мережу для перевезення нелегальних мігрантів з Туреччини до південної Європи на розкішних яхтах.