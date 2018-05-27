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В ЄС можуть заборонити одноразовий посуд із пластику

Заборона повинна торкнутися одноразових виробів із пластику, альтернатива яким легко доступна і прийнятна за ціною
Єврокомісія планує заборонити ряд одноразових продуктів із пластику й фактично штрафувати країни-члени Євросоюзу за пластикове сміття, яке не підлягає вторинній переробці.
В ЄС можуть заборонити одноразовий посуд із пластику Фото: organic-news.com

Комісія ЄС планує представити в Брюсселі 28 травня пакет заходів по боротьбі з пластиковим сміттям.

Згідно з проектом директиви, заборона повинна торкнутися одноразових виробів із пластику, альтернатива яким легко доступна і прийнятна за ціною, - повідомили в неділю видання німецького медіаконцерну Funke Mediengruppe, ынформує "Німецька хвиля".

Йдеться, зокрема, про одноразовий посуд, столові прилади, трубочки-соломинки для напоїв і пластикові кріплення для повітряних куль.

Крім того, планується обмежити використання пластикових упаковок для їжі, які продають на винос закусочні.

Видання Funke Mediengruppe також наводить слова єврокомісара з питань бюджету Гюнтера Еттінгера, який запропонував стягувати з влади країн ЄС певну суму за кожен кілограм пластикового сміття, непридатного до переробки для повторного використання.

Якщо виходити з багаторічного фінансового планування Єврокомісії, то такий збір може скласти 80 центів за один кілограм, які підуть в загальний європейський бюджет, пояснив Еттінгер. На його думку, цей захід допоможе скоротити обсяг пластикових відходів.

Нагадаємо, на початку осені у столиці Бельгії Брюсселі заборонили розповсюдження пластикових пакетів на касах торгових точок.

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27 05 2018 17:15
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