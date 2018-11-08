В ЄС минулої ночі ухвалили заяву про український антикорсуд та спецпрокуратуру
"Це позитивне зрушення, здійснене у відповідності до міжнародних зобов’язань і на користь українським громадянам та бізнесам", - йдеться у повідомленні. Також підкреслюється, що ці зміни ухвалені у відповідності до зобов’язань, взятих президентом Порошенком на саміті Україна-ЄС 9 липня. "Створення (Вищого антикорупційного суду, ВАС) означає суттєвий крок у вкрай важливій боротьбі з корупцією, яку веде Україна", - йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненій на сайті відомства в ніч на суботу, повідомляє "Європейська правда".
Звертає на себе увагу той факт, що документ був опублікований пізно вночі, хоча напередодні не відбулося важливих подій, пов’язаних зі створенням ВАС. Співрозмовник "Європейської правди" в структурах ЄС пояснив, що причина публікації заяви – те, що в Євросоюзі завершили юридичний аналіз ухваленого закону і переконалися у відсутності в ньому прихованих проблем, інфрмує видання.
ЄС занепокоєний ситуацією у антикорупційній спецпрокуратурі, згадується у заяві.
"Важливо, щоби цілісність офісу антикорупційного спецпрокурора та довіра до нього, а також до його керівництва була підтримана та посилена", - йдеться у документі.
Нагадаємо, ВРП визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.
Додамо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.
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