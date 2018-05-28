В ЄС наголошують на великій кількості незавершених Україною гучних розслідувань, – звіт

У звіті ЄС щодо прав людини та демократії в світі за 2017 рік наголошується на необхідності створення антикорупційного суду в Україні та вказується на значну кількість недоведених до кінця гучних розслідувань

Рада Європейського Союзу в понеділок, 28 травня, схвалила щорічний звіт ЄС щодо прав людини та демократії у світі за 2017 рік.

Звіт опубліковано на сайті Ради ЄС, повідомляє DW.

У вступі до звіту зазначається, що у 2017 році права людини перебували в центрі зовнішньополітичних дій Євросоюзу, і ЄС підтвердив свою роль як провідного гравця на світовій арені у сфері відстоювання прав людини. Зокрема, минулого року ЄС рішуче виступав проти порушення прав дітей і обмеження свободи мирних зібрань, підтримував створення умов для розвитку неурядових організацій. Водночас 2017 рік відзначився погіршенням умов для громадянського суспільства у світі в цілому, зазначається в документі.

У розділі звіту, присвяченому Україні, зазначається, що здебільшого на підконтрольній Києву території України дотримуються прав людини та фундаментальних свобод, однак залишається низка проблем, з якими Київ не справляється упродовж тривалого часу. Також існує занепокоєння щодо дискримінації та браку захисту вразливих груп.

У ЄС звертають увагу на те, що розслідування злочинів, вчинених під час подій в Києві у 2013-14 роках, так і не завершені.

"Розслідування убивств на Майдані та жорстоких подій в Одесі 2 травня 2014 року просуваються дуже повільно і винуватців так і не притягнуто до відповідальності", – наголошується в документі.

У ньому зазначається і на незавершені розслідування убивств журналістів.

У звіті йдеться також про успіхи і провали України у сфері боротьби з корупцією.

"Дедалі більша кількість справ високого рівня розслідується спеціалізованими антикорупційними органами. Однак, ці справи затримуються в наявних судах (…) досі є необхідність в утворенні вищого антикорупційного суду", – зазначається у звіті.

У цій же частині документа наголошується на бракові співпраці між Національним антикорупційним бюро України та Генпрокуратурою. Автори звіту закликають скасувати електронне декларування для активістів-антикорупціонерів.

У Криму триває систематична дискримінація кримських татар, а також інших груп, які відкрито виступають проти незаконної анексії півострова Росією. ЄС наголошує на тому, що зі свого боку закликав до звільнення українських громадян, яких незаконно утримують в Росії та на Кримському півострові, що, зокрема, призвело до звільнення лідерів кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

На непідконтрольній Києву території Донбасу триває "колапс верховенства права і громадського порядку", йдеться в документі. Водночас автори звіту вказують, що і на підконтрольній Києву території міжнародні правозахисні організації фіксували "випадки викрадень, свавільного ув'язнення, поганого поводження (із ув'язненими, – ред.) і сексуального насильства".

ЄС наголошує на тому, що в Україні досі 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб, з яких близько 500-600 тис. не мають змоги отримати соціальні виплати від держави через уточнення їхнього місця проживання. ЄС неодноразово закликав Київ поновити виплати.

Серед іншого, ЄС називає своїм пріоритетом в контексті дотримання прав людини та розвитку демократії в Україні здійснення реформи виборчого законодавства і захист прав меншин, зокрема вразливих етнічних груп, та дотримання політики гендерної рівності