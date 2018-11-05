В ЄС назвали головні загрози для безвізового режиму з Україною

Це безпека документів, небезпека незаконного переміщення зброї та велика кількість громадян, які використовують безвіз не за призначенням

Начальник відділу консульсько-правових питань, заступник начальника управління консульської обслуговування Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Міняйло розповів про те, що в Євросоюзі назвали головні загрози для безвізового режиму.

"Агентство Європейського Союзу, яке займається охороною зовнішніх кордонів "Frontex", на початку цього року опублікувало звіт за минулий рік і, зокрема, там були означені основні небезпечні моменти для безвізового режиму... По-перше, це безпека документів. Це стосується тих паспортів, які громадяни України використовують в деякій кількості у підробленому вигляді... Другий стосується можливості використання зброї, яка є у нас на сході, тобто, небезпека його можливого незаконного переміщення в Європу", - сказав він у ході круглого столу "Європейський вибір України після Революції переваги: можливості і проблеми", передає "РБК-Україна".

"Крім цього, як зазначають обидві сторони - і Європа, і Україна, є ще одна загроза безвізового режиму - велика кількість громадян, які використовують безвізовий режим не за призначенням. Він використовується для туристичних цілей, проте люди, потрапивши за кордон, часто використовують можливість для пошуку роботи", - додав Міняйло.

Крім цього, як зазначив представник МЗС, українську сторону також турбують питання запобіжного механізму для збереження безвізу надалі.

"У нас важливо, щоб той безвізовий режим, який існує в наших відносинах з ЄС, він зберігався і надалі. Багато, якщо не все наше українське суспільство, розуміє, що безвізовий режим - це індикатор незалежності української просування в ЄС і тому, коли є небезпека повернення візового режиму в наших відносинах з Європою, ми починаємо хвилюватися", - сказав Міняйло.

Нагадаємо, що Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах: громадяни "безвізових країн" для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну "авторизацію" – передавати до ЄС свої дані.